Elon Musk quiere ofrecer un servicio de internet satelital para autos, camiones, cruceros y aviones

SpaceX quiere conectar vehículos en movimiento, incluidos aviones, barcos y camiones a su servicio de Internet por satélite Starlink, según una solicitud que la empresa presentó el viernes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Starlink proporciona servicios de banda ancha a comunidades rurales a través de 1,122 satélites que están en órbita. Los kits de Starlink tienen un costo de $499 dólares que se pagan por adelantado además de una suscripción mensual de $99 dólares.

Ahora la empresa espacial planea utilizar antenas que puedan montarse en vehículos, barcos y aviones para que sean “eléctricamente idénticas” a las terminales que tienen los actuales usuarios del servicio.

Elon Musk, CEO de SpaceX, escribió el lunes a través de un tuit que las antenas no serían conectadas a los coches Tesla debido a que las terminales son “demasiado grandes”. El servicio, escribió Musk, “es para aviones, barcos, camiones y vehículos recreativos”.

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs.

— Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021