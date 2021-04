¡La hija de Khloé Kardashian, True Thompson, acaba de hacer su debut comercial en televisión!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La hija de dos años de Khloé Kardashian, True Thompson, no es más que una estrella, pues hizo su debut comercial en televisión durante un episodio de su reality: ‘Keeping Up With The Kardashians’.

No hace falta decir que Khloé estaba bastante orgullosa de su pequeña y publicó un clip del comercial en su cuenta de Twitter escribiendo: “¡Mi comercial de @NurtecODT con mi TuTu”.

Nurtec ODT es un medicamento que se utiliza para el tratamiento agudo de la migraña en adultos.

El anuncio muestra algunos momentos cariñosos en los que la niña le da palomitas de maíz a su mamá, mientras la socialité le responde con un dulce beso a su bebé.

True no solo es adorable; definitivamente es natural frente a las cámaras y eso se puede notar en el show o a través de las redes sociales de su madre, quien no para de compartir material donde aparecen juntas en videos o fotografías.

Sin duda, son muchas las sorpresas que ha traído consigo esta última entrega del reality donde Khloé dejó claras sus intenciones de convertirse en madre por segunda ocasión junto a Tristan Thompson y, además, se espera que el plato fuerte sea la presentación sobre el caso de la separación de Kim y Kanye.

