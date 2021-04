6 datos que crees saber sobre el café y que están totalmente equivocados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El café es una de las bebidas más populares y consumidas en todo el mundo. Su popularidad es indiscutible al igual que sus beneficios para la salud, es un tesoro repleto de antioxidantes y uno de los estimulantes naturales más poderosos de la naturaleza. De cierta manera eres minoría si no te estás sirviendo al menos una taza de café todos los días, así lo sugiere una encuesta realizada en 2020 y que fue encabezada por Statista: los estadounidenses consumen un promedio de 1,87 tazas de café al día. Tal fama ha despertado todo tipo de creencias, de hecho según los expertos existen muchas “verdades” que damos por hecho acerca del café y que suelen estar equivocadas. Te invitamos a descubrir 6 de los mitos más comunes del café que la gente ha creído durante años ¡Te sorprenderás!

1. Los diabéticos no pueden tomar café

Durante años se ha dicho que el café es una bebida contraproducente para las personas con diabetes y se trata de una creencia completamente falsa. De hecho beber más café reduce significativamente el riesgo de que una persona desarrolle diabetes, se cuenta con información avalada por los expertos en la cual se comprueba que el riesgo de padecer diabetes tipo 2 se reduce en un 7% con el simple hecho de beber una taza de café al día. Los expertos en medicina recomiendan que las personas más propensas a desarrollar diabetes agreguen una taza de café en su día, incluso aplica para el café descafeinado que se asocia con los mismos efectos reductores de la diabetes ¡Gran noticia para los sensibles a la cafeína! Lo más importante es consumir café negro y evitar agregar azúcar agregada, jarabes o cremas.

2. El café instantáneo no tiene beneficios para la salud

¿El mayor mito en el mundo del café? Sin lugar a dudas las creencias que giran en torno al café instantáneo, algunas personas creen que el café instantáneo debido a la forma en que se procesa, pierde los compuestos beneficiosos naturales del café, sim embargo esto no es cierto. Lo que podría suceder es lo siguiente: en su presentación natural el café se relaciona con un excepcional contenido en antioxidantes, mientras que el café instantáneo podría no contener una concentración tan alta como el café orgánico recién preparad. Tal vez en un menor grado pero el café instantáneo, sí contiene antioxidantes; en temas de sabor dependerá de los gustos de cada quién.

3. El café deshidrata

Mucho se ha dicho sobre los positivos efectos del café en la pérdida de peso. Entre sus principales bondades relacionadas con el adelgazamiento se destacan sus propiedades diuréticas y que suelen relacionarse con posible deshidratación. Sin embargo dado que es un líquido, los efectos diuréticos se equilibran con la cantidad de agua que contiene y por lo tanto no es como tal deshidratante. De hecho se cuenta con un estudio que lo comprueba publicado en PLOS One, en el cual los investigadores observaron la sangre y la orina de los participantes que bebieron café o una cantidad equivalente de agua durante un período de tres días y no encontraron diferencias significativas en los niveles de hidratación.

4. No debes tomar café antes de la actividad física

Tenemos una buena noticia para los amantes del deporte: el café es un potenciador del rendimiento, también conocido como ayuda ergogénica. Con base en ello se cuenta con referencias científicas que avalan los beneficios de agregar cafeína antes o durante el ejercicio, los atletas pueden ver un aumento en el rendimiento físico y mental. Además se ha demostrado que pueden notar una disminución del dolor y la percepción de fatiga durante el ejercicio, un menor esfuerzo del percibido, un mejor rendimiento en la resistencia y en el entrenamiento de alta intensidad e incluso una mayor capacidad de concentración y concentración. La regla de oro recomendada por los especialistas para realmente obtener sus beneficios en este ámbito: es consumir de 2 a 6 miligramos de cafeína por kg de peso corporal, por lo que para una persona de 150 libras de 1 a 3 tazas de café preparado 1 hora antes de realizar actividad física es perfecto.

5. Las bebidas de café representan calorías vacías

Hoy en día sabemos que las bebidas endulzadas son enemigo letal de la buena salud y peso corporal, en general todo aquello que se derive de un origen procesado será altamente nocivo. Con base en ello la mayoría de los nutricionistas, saben que el hábito de consumir diariamente un café con leche de 300 calorías no es del todo saludable cuando estamos buscando perder peso o alcanzar otros objetivos de bienestar. Sin embargo eso no significa que todas las bebidas de café están prohibidas, es decir el café por sí solo es muy bajo en calorías, una taza de café negro contiene aproximadamente 1 caloría. Por lo tanto, el problema no es el café, sino lo que solemos agregarle. Una buena y muy en tendencia recomendación que respalda nuestras metas de bienestar es la tendencia “proffee” = proteína + café. La proteína en polvo resulta el aliado perfecto para crear un delicioso café ‘latte’ repleto de proteínas satisfactorias, en lugar de jarabes aromatizados que aumentarán los niveles de azúcar en sangre. Es la bebida perfecta para consumir como colación, antes del ejercicio o como un rico postre de la tarde.

6. El café no es saludable

Prácticamente todo en exceso es malo inclusive el café, sin embargo esa es prácticamente su única limitante para la salud: consumirlo en altas cantidades. Lo cierto es que el café es increíblemente saludable y benéfico, está cargada con algunos nutrientes poderosos: contiene antioxidantes, potasio, niacina y magnesio. De manera muy sorprendente los expertos han comprobado que el café es la principal fuente de antioxidantes en la dieta de los estadounidenses ¡Aunque no lo creas! Por lo tanto beber café se ha asociado con menor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, disminuye las probabilidades de desarrollar enfermedad metabólica, enfermedad hepática, enfermedad de Parkinson e inclusive es un buen aliado contra la depresión y el Alzheimer”.

—

Te puede interesar: