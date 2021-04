Domino’s iniciará la entrega de pizzas con la ayuda de un vehículo autónomo en Houston

Domino’s comenzará a realizar entregas de pizzas en Houston a través de un programa piloto en el que participa un vehículo autónomo. Las entregas serán realizadas con la ayuda del robot R2 de la compañía Nuro, se trata del primer vehículo de reparto que es totalmente autónomo y que recibió un permiso para operar en Estados Unidos, según informó la agencia Reuters.

Nuro y Domino’s ya habían anunciado que harían la entrega de pizzas con la ayuda de robots en 2019, pero decidieron iniciar su programa de prueba de entregas a partir de este año.

Uno de los motivos por lo que Domino’s y Nuro eligieron la ciudad de Houston para iniciar con el programa, es que se trata de la zona metropolitana que tiene una de las tasas de mortalidad más altas relacionadas con los accidentes de tránsito en el país.

Durante la pandemia de coronavirus Domino’s logró obtener ganancias significativas ante los cierres de la economía que impulsó a la compañía para lograr una cuota del mercado del 37% en comparación con el 29% que tenía hace cinco años.

@dominos and Nuro are serving up a hot new way to get your pie 🍕 Introducing autonomous delivery in Houston, TX! Beginning this week, select customers can choose to have their pizza delivered by Nuro’s R2 robot. #pizzatime #robots #autonomousdriving pic.twitter.com/NAi8h05yhh

— Nuro (@nurobots) April 12, 2021