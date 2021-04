¿Cuáles han sido los principales efectos secundarios registrados de las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendaron este martes detener la administración de la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson para investigar los reportes de trombos que han presentado seis personas después de recibir la dosis de la vacuna.

Los CDC y la FDA informaron que están investigando los trombos que fueron detectados en seis mujeres que fueron vacunadas en Estados Unidos. La vacuna de Johnson & Johnson tiene la característica que es de una sola aplicación y hasta este martes han sido suministradas más de 6.8 millones de dosis.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021