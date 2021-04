Enrique Guzmán advierte que procederá legalmente contra Frida Sofía tras acusaciones de abuso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Enrique Guzmán dio a conocer que se prepara para una batalla legal en EE.UU. en contra de su nieta, Frida Sofía, tras las acusaciones de supuesto abuso sexual.

Así lo reveló a la revista TV Notas, donde dijo que la demanda será en el país norteamericano, porque es donde Frida radica desde hace varios años.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder”, declaró en entrevista con el medio.

En este contexto, Guzmán señaló, en pocas palabras, que están iniciando el proceso legal para poder “limpiar su imagen” y que tanto la propia Alejandra ha dado la espalda a su hija para apoyarlo incondicionalmente.

“Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”, mencionó a la revista mexicana.

Hace unos días, Enrique había escogido el programa ‘Ventaneando’ para rendir sus primeras declaraciones y aseguró que sería la única ocasión en que se pronunciaría al respecto, sin embargo, ante la insistencia de Frida al seguir señalándolo a través de sus redes sociales, ya no piensa quedarse con los brazos cruzados.

No cabe duda que la familia Guzmán Pinal está frente a uno de los escándalos más escabrosos en su historia, luego de que Frida acusara públicamente a su abuelo de abuso sexual, hablara de malos tratos del mismo hacia su mamá y abuela, Silvia Pinal, entre una serie de revelaciones que hasta ahora se desconocían.

Sigue leyendo: Amanda Gorman es la primer poeta en aparecer en la portada de la revista Vogue