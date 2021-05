Supuesto “novio” de Chiquis Rivera publica foto con misteriosa mujer. Todo indica que es la cantante

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que Chiquis Rivera anunció la separación de quien hasta hace poco había sido su esposo, Lorenzo Méndez, la han achacado algunos nuevos “amores”. Pero el romance que le achacan algunos medios en la actualidad es con el fotógrafo Emilio Sánchez, amigo de Becky G también. El supuesto “novio” publicó una foto de él tapando a una misteriosa mujer y todo indica que se trata de la propia Chiquis Rivera.

Con celular en mano y en frente de un espejo, Emilio hizo un “selfie”. Detrás de él estaba una dama, muy voluptuosa, tal como la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera. EL cabello lo llevaba largo, aparentemente con extensiones, como lo tiene Chiquis. También las manos se ven muy parecidas a las de la cantante. Y la ropa parece que ya lo había lucido Chiquis también.

De inmediato, la la publicación del Instagram de Emilio comenzó a hacerse viral y todos especulan que, efectivamente sería Chiquis Rivera. Sin embargo, el rostro de la misteriosa dama jamás se vio explícitamente. De ser así, ¿se trataría esto de la confirmación de esta relación? No lo sabremos hasta que ellos lo aclaren o publiquen una imagen que hable por sí sola.

Precisamente hace unos día, Lorenzo Méndez se encontraba en unos compromisos laborales y fue interceptado por algunos reporteros que le preguntaron por Chiquis Rivera y el proceso de divorcio. La cantante había dicho que estaba esperando la respuesta de su ex al documento. Pero él aclaró que ya estaba todo hablado, que había firmado y que sí estaban divorciados.

También se le preguntó por un programa de televisión que se está retransmitiendo donde aparece el ex integrante de la “Banda El Limón”, a lo que Lorenzo respondió que no había visto nada de eso. Que no sabe en qué anda la familia Rivera, pues él está a tope de trabajo con fechas de presentaciones ya confirmadas. En cuanto le interrogaron por el supuesto novio de Chiquis, se limitó a decir: “¿Emilio qué….? Come in, guys (Vamos, muchachos)” y se retiró riendo.

Todo indica que una posible reconciliación entre Chiquis y Lorenzo es inviable. Cada quien ya tomó su camino aunque compartan el amor por la música regional mexicana.

