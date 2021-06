Llaman simplona a Adamari López por usar vestido blanco y arrugado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque en los últimos días a Adamari López ha llamado la atención de todos vistiendo unos sexys atuendos y dejando claro que ya tiene una figura totalmente distinta a la de hace casi un año, la mañana de hoy le fue como en feria por su atuendo. Los seguidores y asiduos de las redes sociales del programa de “Hoy Día” le llegaron a llamar simplona y le recalcaron que no saliera en televisión con un vestido arrugado.

Resulta que la conductora de Telemundo usó un vestido blanco poco entallado, quizás sea por la misma pérdida de peso diaria y el vestido no era evidentemente de su talla. Quizás una menos le hubiese quedado bastante mejor. Pero, aunque no gusten las críticas hacia a Adamari López, la realidad es que el vestido era bastante simple comparado con los atrevidos y arriesgados modelitos que ha lucido en semanas recientes.

Pero no sólo fue Adamari López la que se llevó el chaparrón sino todo el equipo de “Hoy Día”. Los televidentes y seguidores fueron implacables al decir que parecía el día a la oda de vestirse mal. Aunque buscaron la variedad de estilos y colores en el set, lo cierto es que esta idea no fue muy acogida entre el público y así lo dejaron saber en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del show de televisión.

“Creo que las viste su peor enemiga”, “Todas de colores y la Adamari simplona de blanco y arrugada“, “Por que les ponen esa ropa tan horrible??!!!”, “Parecen payasos, quién las viste no sabe nada de moda y elegancia”, “Yo creo que pueden vestirse mejor”, “Ni con mil disfraces dejan de ser una payasas jugando a la secundaria. Mejor que les pongan la escuelita VIP!” y “Que es eso??? Fue el día de vestirse horribles????? Que cosa más fea! Ni yo que soy pobre y no sé de MODA!!!”, fueron algunos de los señalamientos al staff de mujeres de “Hoy Día” por la ropa que usaron.

Por otro lado, a la Chiquibaby, quien es una de las mujeres más coquetas que hay ahora en la industria del entretenimiento hispano le llamaron la atención por usar ropa muy ajustada teniendo ya un visible y avanzado embarazo.

“Esa embarazada que use ropa de maternidad es mas cómoda para el bebé y para ella siempre se verá mejor con la ropa adecuada”, “Le van mejor sus vestidos, esos pantalones con body por dentro no le van bien a la pancita, y cuidado con esas plataformas muy exageradas para su estado”, “A mí me da sofoque con la barriguita de @chiquibabyla pobre bebé me da la impresión que no respira, la visten muy apretada y eso no es bueno para el bebé”y “Sé que la ropa de maternidad ha cambiado, ya no es como antes pero hay ropa que impide que la barriguita se acomode y se expanda bien”, fueron los comentarios que recibió la mexicana.

Pero ella no hace caso a esas críticas, pues asiste a su médico regularmente y le han dejado saber que todo marcha de maravilla, cosa que siempre comparte en sus redes sociales. De hecho, el fin de semana deleitó a sus admiradores luciendo su pancita en traje de baño.