Restaurante de comida rápida de Texas atrae a adolescentes con salarios de $50,000 anuales para enfrentar falta de mano de obra

Ahora que todos los empleadores están a la caza de los escasos solicitantes de empleo, deben ingeniárselas para atraer y retener el talento humano.

Por eso la cadena de comida rápida de Texas Layne’s Chicken Fingers, está ofreciendo a los adolescentes la oportunidad de ganar $ 50,000 dólares para compensar la escasez de trabajadores, dijo su director ejecutivo, Garrett Reed, en entrevista con Fox Business.

La mecánica es la siguiente, la compañía y sus socios de franquicia inician a muchos empleados adolescentes con un “salario de aprendizaje” antes de promoverlos a un salario gerencial de “salario digno”.

“Les enseñamos los entresijos del negocio, cómo ponerse un delantal, cómo ponerse un sombrero, cómo cocinar tostadas”, explicó Reed, quien además afirmó que cuentan con bastantes jóvenes en la organización que han sido ascendidos a esos puestos gerenciales con salarios más altos.

El directivo explicó que el período de aprendizaje del salario, permite que los empleados jóvenes muestren su potencial de liderazgo en el restaurante.

Como ejemplo citó el caso de un gerente de 19 años, que tras el entrenamiento se convirtió en un experto en el negocio.

“Mostró el potencial, la ética de trabajo, el impulso. Entendió nuestra cultura, nuestros valores. Y cuando surgió la oportunidad, la aprovechó”, dijo con orgullo Reed.

El objetivo es que la fuerza laboral más joven aprenda sobre los entresijos de la franquicia, para que se conviertan en propietarios de una tienda.

“Me gusta decirles a estos niños que pueden convertirse en gerentes generales, ganar mucho dinero, y luego el objetivo final es permitirles ser dueños de sus propios negocios de franquicia en algún momento“, enfatizó el directivo de Texas Layne’s Chicken Fingers.

