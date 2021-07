Crédito Tributario por Hijos: lo más importante que debes saber para recibirlo este 15 de julio

El Crédito Tributario por Hijos es un beneficio fiscal para ayudar a las familias que están criando hijos. Con el Plan de Rescate Económico, promulgado el 11 de marzo de 2021 fue ampliado y tiene el propósito de apoyar a las familias que han sido afectadas económicamente por la pandemia.

Es importante saber que la mayoría de las familias no tendrán que hacer nada para recibir los pagos del Crédito Tributario por Hijos. Si presentaron impuestos en 2020 o 2019 o si se inscribieron para los cheques de estímulo económico utilizando la Herramienta para no contribuyentes el año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya cuenta con su información y enviará automáticamente los pagos mensuales.

Families who receive the #ChildTaxCredit by direct deposit can plan their budgets around receipt of the benefit on the 15th of each month, starting July 15, 2021. https://t.co/X085xjOZka pic.twitter.com/7WmTQwyRap

— IRSnews (@IRSnews) July 8, 2021