Plan de Infraestructura: Senado de Estados Unidos vota un plan de $1 billón de dólares

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista de inversión para infraestructura de aproximadamente $1 billón de dólares, lo que significa un hito clave que de consolidarse sería la mayor aprobación de recursos federales al sistema de obras públicas en más de un siglo.

El Senado votó 67-32 para dar el primer paso de procedimiento para debatir la medida que cuenta con buenas posibilidades de ser aprobada y que tiene el apoyo del presidente Joe Biden, dio a conocer Reuters.

We’ve reached a historic deal on infrastructure, folks. The Bipartisan Infrastructure Deal is the largest infrastructure bill in a century. It will grow the economy, create good-paying jobs, and set America on a path to win the future.

— President Biden (@POTUS) July 28, 2021