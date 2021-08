Dan una semana de plazo a gobernador Cuomo de Nueva York para presentar evidencias de defensa en escándalo de acoso sexual

Ocho días de plazo concedió el Comité Judicial de la Asamblea del estado Nueva York al atribulado gobernador Andrew Cuomo para proporcionar cualquier evidencia que desee antes de que se considere una acusación en su contra por supuesto abuso sexual a empleadas.

Ya al ser acusado sería destituido temporalmente de su puesto en espera de juicio, según la ley estatal. “Le escribimos para informarle que la investigación del Comité está a punto de completarse y la Asamblea pronto considerará posibles artículos de acusación contra su cliente”, escribieron los abogados institucionales al equipo de defensa del gobernador, reportó NBC News.

“En consecuencia, los invitamos a proporcionar cualquier prueba o presentación por escrito adicional que desee que el Comité considere antes de que concluya su labor. En la medida en que desee compartir ese material con el Comité, hágalo a más tardar a las 5:00 p.m. del 13 de agosto de 2021″, escribieron los abogados de la firma Davis Polk & Wardwell.

El comité está programado para reunirse el lunes. No está claro cuánto tiempo tomará el proceso de juicio político, aunque los informes han sugerido que podría ser aproximadamente un mes más para completar la investigación del comité -que complementaría la investigación de la Fiscalía General de NY concluida el martes-, producir su informe y artículos de juicio político, y luego votarlos.

Según los analistas, parece haber votos más que suficientes para acusar al gobernador que lidera Nueva York desde 2011 y cuyo actual tercer período estaba supuesto a terminar el 1 de enero de 2023. Ya al ser acusado sería destituido temporalmente, permitiendo a la vice gobernadora Kathy Hochul asumir el cargo de manera interina, con opción de luego mantenerse por la vía electoral.

Pese a los pedidos masivos -incluyendo al presidente Joe Biden-, Cuomo sigue negado a renunciar aunque enfrenta al menos siete investigaciones federales, estatales y municipales relacionadas con presunto acoso sexual a empleadas, uso indebido de recursos estatales para producir y promover un libro “personal” alabándose por su gestión durante el coronavirus y supuestos encubrimientos en los datos de muertes por coronavirus en hogares de ancianos.

Desde que el martes publicó un video en su cuenta Twitter negando ser culpable y a la vez “disculpándose”, Cuomo no ha emitido más comentarios sobre el caso. Ayer no fue a la oficina y supuestamente pasó todo el día en su residencia oficial en Albany rodeado de aliados y preparando su defensa, según New York Post.

Horas después del explosivo informe de la fiscalía estatal concluyendo que Cuomo acosó sexualmente a empleadas, un sondeo Marist arrojó que 59% de los neoyorquinos pide su salida inmediata del cargo, por renuncia o destitución.

El plan de Cuomo era lanzarse otra vez en 2022, apoyado en una alta popularidad que se fue desplomando este año. En contraste, en 2020 sus aliados hablaban de que tenía potencial para llegar a la Casa Blanca, como mandatario o vice presidente. Su fallecido padre, Mario Cuomo, también fue gobernador por tres períodos (1983/1994), hasta ser vencido por George Pataki (R) al buscar otra reelección.

#BREAKING: NY State Assembly Judiciary Committee has given Gov. Andrew Cuomo an Aug. 13 deadline to provide any evidence he wants before the committee considers articles of impeachment against him. https://t.co/tu8R6eaifB

— NBC New York (@NBCNewYork) August 5, 2021