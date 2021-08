Vacuna contra Covid-19: el costo promedio por hospitalización de coronavirus asciende a $20,000 dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Delta Air Lines comunicó que cobrará a sus empleados no vacunados $200 mensuales para complementar el seguro médico proporcionado por la compañía. Pero a final de cuentas la cantidad podría terminar siendo una ganga para los trabajadores, en comparación con lo que cuesta en promedio la hospitalización para una persona contagiada, publicó Yahoo! Finance.

De acuerdo con datos publicados por la Kaiser Family Foundation, el costo promedio de hospitalización para un paciente con Covid-19 es de alrededor de $ 20,000 dólares. Si un empleado de Delta paga $200 por mes, se necesitarían 100 meses de primas adicionales, o más de 8 años, para cubrir el costo de una visita al hospital por el contagio.

Y aún así la cifra no cubriría la pérdida de productividad de los trabajadores, las pruebas y gastos adicionales, por lo que la cuota de $200 no cubriría por completo los costos que pueden generar los trabajadores no vacunados.

Kaiser Family Foundation estima que 113,000 estadounidenses no inoculados que fueron hospitalizados por coronavirus en junio y julio, hubieran evitado la hospitalización si se hubieran aplicado la vacuna contra Covid-19. Lo que significa que a un costo promedio de $20,000 por hospitalización, las personas no vacunadas requirieron alrededor de $2.3 mil millones en gastos de atención médica innecesarios, en tan solo un par de meses.

No vacunarse está aumentando los gastos de diferentes formas. Algunos trabajadores no vacunados han perdido sus empleos por no cumplir con los requisitos de vacunas que solicita su empresa y que los tribunales han dictaminado que son legales. Con la aprobación total de la vacuna Pfizer por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), muchas compañías pueden decidir que están legalmente obligados a exigir vacunas para proteger a los trabajadores y clientes.

Los no vacunados también deben enfrentar la condición de ser tratados como forasteros, ya que cada vez más se requiere la presentación de un comprobante de vacunación para comer en un restaurante o asistir a eventos masivos.

También existe el riesgo obvio de morir, situación que hoy puede evitarse porque los funcionarios de salud mencionan que casi todas las muertes por Covid en los Estados Unidos se pueden prevenir, ya que el país cuenta con vacunas disponibles y son gratuitas.

Más de 31,000 estadounidenses han muerto de Covid desde principios de junio y muchas de esas víctimas eran trabajadores. El costo de morir es obviamente más alto que el costo de no vacunarse y, en este punto, la mayoría de los estadounidenses tienen la capacidad y el privilegio de evitar ambos.

