Dicen que Adamari López pasó de vestirse como una niña a una abuela en Hoy Día

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El look que usó Adamari López en Hoy Día dio mucho qué hablar pero sobre todo por supuestamente haber pasado de vestir como una niña a lucir como una abuela. Todo lo contrario a lo que le dijeron hace días donde compararon su vestido con uno muy infantil.

Con un blazer y la falda color rosa de botones dorados y además el cabello a media cola. Pero el rechazo que generó el outfit de Adamari López fue muy sonado y así se lo dejaron saber a través de la cuenta de Instagram del show de Telemundo. “No le favorece ese look”, “Ella es muy linda, tiene un angelote… pero en esta ocasión no le atinaron nadita… se le ve enorme!!!”, “A la gente quién la entiende cuando no es que dicen que el vestuario es de vieja, es que es de niña…“, “Ese traje de Betty La Fea , no le ve, ni el color tampoco, ya límpienle las rodillas por piedad y enséñenla a pararse”, “Muy señora se ve a mí gusto no”, “La vestuarista la odia … Sino no se explica como la visten”, “Tantos botones” y “Ya no es una niña ahora es una abuela“, fueron parte de los señalamientos que le hicieron a Adamari López.

Sin embargo, el domingo causó todo lo contrario en la gala de Así Se Baila y se dejó ver como pocas veces. Con extensiones, la melena alborotada, shortcitos y un profundo escote. Esto subió la temperatura de las redes sociales y dejaron claro que Adamari López ha dado un cambio total y radical.

Justo hace poco nos enteramos de quién es la culpable que Adamari López tenga ahora hasta músculos. Se trata de Joselyn Tochez, esposa de la cantante Kay García, quien le ha dado a La Chaparrita las herramientas necesarias para tener un estilo de vida mucho más saludable.

Aún así y mientras unos aman y adoran ver a Adamari López todos los días, otro tanto pues le dejaron saber a Hoy Día que están hartos que solo publican lo referente a ella.

Estos son los zapatos que viene usando Adamari López y por los que las mujeres andan enloquecidas

“Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, Adamari López se sincera sobre su separación de Toni Costa

Adamari López usa vestido de encaje y todos se preguntan si está engordando de nuevo