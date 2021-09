Bad Bunny llega por primera vez de la mano de su novia a los Premios Billboard de la Música Latina 2021.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El reguetonero Bad Bunny sorprendió a todos sus fanáticos en el mundo entero al llegar a los Premios Billboard de la Música Latina 2021 acompañado por primera vez de su novia, la influencer Gabriela Berlingeri. Las redes sociales estallaron con la primicia y les han enviado cientos mensajes de amor.

No es un secreto que Bad Bunny, quien va dispuesto esta noche a romper el récord de Ozuna con más nominaciones, ha tratado de mantener su vida privada lo más alejada del foco de las luces. Aunque se sabe que tiene una relación con Gabriela Berlingeri, poco es lo que se ha hablado abiertamente. Sin embargo ha dejado sorprendidos a todos sus fanáticos al llegar de la mano de su novia a la alfombra roja de los Premios Billboard 2021, los cuales se transmiten a través de la cadena Telemundo. Esta sería la primera aparición oficial de la pareja. View this post on Instagram A post shared by Premios Billboard (@latinbillboards)

Benito Antonio Martínez Ocasio y Gabriela Berlingeri comenzaron su relación hace casi tres años y, aunque ya han había asistido a otros eventos juntos, esta sería la primera que Bad Bunny la lleva a una alfombra roja en unos Premios Billboard a la Música Latina 2021. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY | FANPAGE (@badbunnyofficiials) View this post on Instagram A post shared by sr.badbunny🖤 (@thekingofperreo)

Pero si hay algo que ya había afirmado Bad Bunny es que estaba muy enamorado y que le daba un gran valor a la relación que tiene con la también modelo Gabriela Berlingeri. “Estoy feliz con ella. La gente no sabe que me ha ayudado mucho en los aspectos emocionales cuando más lo necesitaba”.No hay duda que esta parejita a partir de hoy será una de las más consentidas dentro de la industria del entretenimiento latino. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY THROWBACK 🌸🇩🇴 (@badbunnytb)

