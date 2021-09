Desde la clandestinidad, Laura Bozzo dice que la mantienen dopada por su estado de salud

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al tiempo que la justicia mexicana busca a la presentadora de televisión Laura Bozzo, la misma aprovechó el tiempo y reapareció en redes sociales para decir que se encuentra muy mal y que la mantienen dopada por su depresión y estado de salud.

Además explicó que no ha acudido ante las autoridades porque se cofundió y pensó que tendría más tiempo para pagar lo que adeudaba. Pero también prometió que saldaría su deuda y que sus hijas ya se encuentran vendiendo su apartamento en Acapulco para lo mismo. Pero lo que más llamó la atención fue que Laura Bozzo dice que vive dopada por la depresión que está atravesando.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga y me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, escribió Laura Bozzo en Twitter.

Además Laura Bozzo anunció que estará un tiempo fuera de las redes sociales: “He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas. No voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes ni muerta me iré de México los amo”, concluyó la mujer que se dio a conocer como “La Señorita Laura“.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

Laura Bozzo tiene una orden de aprehensión activa en México y se le acusa de delito fiscal por no pagar a el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La presentadora peruana no se presentó ante las autoridades y ahora tiene una orden de la INTERPOL.

