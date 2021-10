¡Esto va en serio! Clarissa Molina comparte con hijas y familia de su novio “mala fama”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como ya le hemos contado, la relación entre Clarissa Molina y su novio Vicente Saavedra sigue avanzado a pasos agigantados muy a pesar de la mala fama que tiene el mismo. Ella simplemente le ha hecho caso omiso a esas acusaciones y sigue publicando su amor. Recientemente se fue a celebrar el cumple de su novio y compartió con dos de las tres hijas que tiene el ejecutivo musical y con otros familiares de él en tremenda fiestesota.

Vicente Saveedra es un hombre al que le gustan los lujos a todos dar. Con solo pasearse por su cuenta de Instagram puedes ver lo bien que vive y disfruta de su tiempo libre. Desde hace unas semanas, Vicente Saavedra tiene una relación con la reportera de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina. Misma que ha publicado también su nueva vida de lujos: yates, avión privado, champaña y demás. Pero también, Clarissa Molina ha tomado tiempo para conocer a la familia de su novio y celebrar junto a las hijas del mismo la nueva vuelta al sol del mánager de Ozuna.

Sin embargo, Vicente Saavedra tiene muy mala fama como les mencionamos. Recordemos que Hilda Rodríguez, mamá del fallecido cantante Kevin Fret, responsabilizó al también productor musical junto con Ozuna de estar involucrados en la desaparición física de su hijo. Ambos declararon en su momento ante las autoridades. Pero Clarissa Molina parece hacer caso omiso y continúa adelante con su relación. Apenas la presentadora de Univision dio a conocer la noticia que tenía novio y que este le había dado anillo y todo, muchos comenzaron a averiguar quién era el nuevo galán de la bella dominicana. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

A estas acusaciones del novio de Clarissa de Molina, se le suman las de sus ex parejas sobre la supuesta violencia que habría ejercido Vicente Saavedra en contra de dos de las madres de sus hijas. Al parecer, según el diario Primera Hora, las ex novias del mánager de Ozuna es un maltratador y que, en algún punto se sintieron perseguidas y temieron por sus vidas. Pero, al parecer, a Clarissa Molina no le hace nada de ruido estas noticias y sigue más seria que nunca con su relación y su galán. Las fotos públicas de Vicente Saavedra con su familia en el mismo lugar que estuvo celebrando con Clarissa Molina son la perfecta muestra de ello.

