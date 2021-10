Organizan colecta para ayudar a Laura Bozzo, pero nadie coopera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor mexicano, Carlos Bonavides, mostró su total respaldo a Laura Bozzo tras conocerse su situación legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México y ante una posible orden de aprehensión en su contra, dictada por un juez.

Y es que Carlos decidió armar una colecta para ayudar a Laura con el objetivo de saldar su deuda que supera los $600,000 dólares, sin embargo, el actor reconocido por su papel de Huicho Domínguez en la novela ‘El premio mayor’ no recibió el apoyo que esperaba.

Nadie se contactó con él para contribuir a su causa, por lo que su colecta resultó un total fracaso.

“No, nadie me peló en la colecta. No tuve ninguna respuesta”, declaró al programa ‘Sale el Sol’.

Bonavides dijo que si era necesario podrían hacer un festival o un evento en el que cada uno aportara lo que pudiera.

“Podemos hacer un festival, algún movimiento. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros? No hay nada más terrible que perder la libertad. A mi querida Laura le mando un cariñoso saludo, un apoyo. Es más, si ella no tiene el dinero, digo yo tampoco tengo lana, pero podemos juntarnos y hacer una coperacha (colecta) para ayudarla”, propuso.

Lo curioso de este asunto es cómo pensaba enviarle esa ayuda en caso de haber recaudado algo, pues hasta ahora nadie sabe con exactitud dónde es que se encuentra la peruana, a lo que comentó:

“Yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera”, declaró.

Desde el 11 de agosto, Laura Bozzo es prófuga de la justicia, pues tuvo un lapso para presentarse voluntariamente para aclarar su situación fiscal, pero como no lo hizo, se le emitió una orden de captura. Ahora es buscada en 195 países con circular de Interpol.

SIGUE LEYENDO: Detienen por presunto homicidio al ‘Millonario’, integrante del Cartel de Santa

– Laura Bozzo advierte en Twitter: “Ni muerta me iré de México”

– Revelan la ubicación de Laura Bozzo, así la captaron comiendo tacos