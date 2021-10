Britney Spears quiere ajustar cuentas con su familia por todo el infierno que pasó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Britney Spears habría encontrado en Instragram un buen espacio para comunicarse y enviar mensajes a su familia, sobre todo cuando está cada vez más cerca de tener casi el control absoluto de su vida. Por eso, la cantante y Princesa del Pop ha usado la red social para decirle a su familia que ajustará cuentas con ellos.

Recientemente, Britney no se ha detenido en escribir mensajes en los que claramente reclama a su familia, sobre todo a su mamá y a su hermana Jamie Lynn Spears que no hicieran nada mientras los responsables de velar por su bienestar la convertían virtualmente en una prisionera. Ahora, Britney Spears ha hecho llegar una advertencia a toda su familia. La cantante no olvida el infierno que pasó y quiere ajustar cuentas con los responsables.

“¡¡¡Este mensaje es para mi familia… por herirme más profundamente de lo que nunca sabrán!!! Sé que la tutela está a punto de terminar, pero todavía quiero justicia”, ha escrito Britney Spears en un post de Instagram, donde además dice que se ha comportado con una gran madurez dadas las circunstancias. “Solo mido un metro setenta y he tenido que jugar a ser la adulta durante toda mi vida… ¿saben lo difícil que es?”, agregó al tiempo que afirma que las cuentas serán saldadas con sus familiares responsables de haber vivido 13 años bajo una tutela opresora. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears no dejó claro si tomará medidas legales contra algunos de sus familiares como dejó entrever en la declaración que ofreció ante el juez hace unos meses: Sin embargo, todo indica que también se pasea por la opción de ofrecer una entrevista donde contaría todo de lo que fue víctima e incluso con nombres y apellidos, lo que sería un verdadero calvario para los responsables.

