‘And Just Like That’: HBO Max reveló el primer tráiler y la fecha de estreno del reboot de ‘Sex and the City’

La espera por fin ha terminado. Luego de varias semanas de inciertos y rumores en donde los fieles suscriptores de HBO Max se encontraban a la expectativa sobre la fecha de estreno de la secuela de ‘Sex and the City’, finalmente los fanáticos conocieron dicha fecha, y además, lograron disfrutar del primer tráiler oficial, el cual cuenta con una duración de 50 segundos.

‘And Just Like That’ será el nombre del reboot de ‘Sex and the City’ y esta serie abordará temas relacionados con la discriminación racial. Asimismo, dicha producción narrará la historia de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt en plena edad de sus cincuenta años y cómo esa nueva etapa trasciende en su vida cotidiana.

Después de casi 20 años de haber culminado la sexta temporada de ‘Sex and the City’, la serie de comedia dramática de HBO volverá a la pequeña pantalla con un cambio de nombre distinto a su antecesora. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresarán para interpretar sus respectivos papeles sin la participación de Kim Cattrall, quien no volverá a esta secuela tras haber roto lazos con HBO Max y también con sus excompañeras. Cattrall interpretó a la descarada Samantha Jones.

Asimismo, no solo las tres protagonistas principales regresarán a este secuela de ‘Sex an the City’, sino que también Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handle están de regreso tras varios años de ausencia. De esta lista resalta el nombre de Willie Garson, quien falleció a los 57 años en septiembre de este año luego de una ardua batalla contra el cáncer. Garson interpretó en las seis temporadas de ‘Sex and the City’ el papel de Stamford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Cabe destacar que ‘And Just Like That’ contará con las nuevas incorporaciones de Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman. La secuela de ‘Sex and the City’ se estrenará el 9 de diciembre con sus dos primeros capítulos y tendrá únicamente 10, los cuales serán lanzados semanalmente cada jueves.

