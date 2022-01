Juan Rivera habla de su hermano Lupillo Rivera: “Esta relación se acabó”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Juan Rivera realizó un live en su cuenta de Instagram y habló de su hermano Lupillo Rivera, en medio de la polémica que envuelve a la familia Rivera y que surgió tras las acusaciones de Chiquis Rivera a Rosie Rivera por haber ocultado los robos que se realizaron en una de las empresas de Jenni Rivera, de las cuales estuvo a cargo durante años.

Juan Rivera también fue acusado por Chiquis de haberles exigido más dinero ahora que las empresas ya no están bajo el manejo de Rosie y Lupillo Rivera ha expresado su apoyo a Chiquis y los demás hijos de su hermana, por lo que la relación familiar está bastante fracturada, si era aún más posible.

“¿Por qué odias a Lupe?”, le preguntaron mediante la transmisión. “No lo odio, la neta no. I don’t. Gracias a Dios yo no odio a nadie, I really don’t pero ya se que esto no hay vuelta pa’tras, que esta relación se acabó”, dijo Juan Rivera.

“Si quiere entrar, que entre”, dijo cuando le comentaron que invitaran a “Lupe” al live. Entre las declaraciones que Juan Rivera ha dado en el live, esta la siguiente:

“Yo sé lo que yo he sido, yo se como he fallado, yo se lo cobarde que he sido en muchas ocasiones, yo se como le he fallado a mi mujer, como le he fallado a mi mama, yo se el estrés que le causé a mi papá y yo se como he fallado como padre porque todos fallamos y uno tiene la oportunidad, bro, de decir ‘la regué’. Tú sabes qué fue lo que derramó el vaso entre tu y yo en abril del 2021, tu sabes”, aseguró.

En otras de las declaraciones que ha dado Juan Rivera en medio de la tormenta que llueve sobre la familia de “La Diva de la Banda” está la respuesta a Chiquis: “¡Al parecer esto continuará!!! Ya me conocen, ya saben como se harán las cosas!!! Que manera de iniciar el año!!! FELIZ 2022. Escondan sus carteras REGRESO EL RATERO”.

Sobre él, Chiquis había declarado: “A él se le pagaba mensualmente, si él siente que no se le pagó suficiente él tiene que hablar con Rosie sobre eso, ella fue la jefa de él. Nosotros ni sabíamos cuánto se le pagaba. Yo sé que él trabajó muy duro por la compañía y se le agradece mucho pero también se le pagó”.

Sigue leyendo: Chiquis habla de Jenni Rivera, dice que la extraña y comparte un video inédito

Chiquis acusó a Rosie Rivera de ocultar robos en una de las empresas de Jenni Rivera

Rosie Rivera responde tras las acusaciones de Chiquis: “No voy a entrar al circo”

Lupillo Rivera le da la espalda a sus hermanos; a Chiquis le dice: “Ustedes tienen derecho de vivir del nombre de Jenni Rivera”