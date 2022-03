Mila Kunis y Ashton Kutcher donan $3 millones de dólares para ayudar a ucranianos

La actriz de origen ucraniano Mila Kunis y su esposo, Ashton Kutcher, prometieron igualar hasta $3 millones en donaciones en un esfuerzo de $30 millones para ayudar a las familias en Ucrania afectadas por la invasión rusa.

La pareja anunció su esfuerzo en Instagram esta semana resaltando entre sus palabras: “no hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad”.

“Soy estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia”, dijo Kunis en el video junto a Kutcher, “pero hoy, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”, agregó.

En 1991, Kunis huyó de Ucrania. La actriz nació en Chernivtsi, una ciudad del suroeste, y tenía solo 7 años cuando su familia judía abandonó lo que entonces era la Unión Soviética. La familia Kunis llegó a los EE. UU. con una visa de refugiado religioso, según contó la propia Mila a Glamour en 2017.

“Mis padres pasaron por el infierno y regresaron. Vinieron a Estados Unidos con maletas y una familia de siete y $250, y eso es todo”, reveló.

Comenzó a tomar clases de actuación para aprender inglés y, siete años después de llegar a Estados Unidos, consiguió su papel revelación en ‘That ‘70s Show’.

Cientos de personas han muerto en toda Ucrania desde que Rusia invadió hace ya casi dos semanas, y las tensiones sólo han aumentado.

“Los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores” Mila Kunis

La pareja de actores comentó que el dinero que buscan recaudar se destinará a la ayuda que tendrá “un impacto inmediato en el suministro de la ayuda humanitaria y de refugiados que tanto se necesita en el área”.

Las donaciones recaudadas a través de la página de GoFundMe que crearon irán a Airbnb.org y Flexport.org, que brindan alojamiento gratuito a corto plazo y organizan envíos de suministros a los sitios de refugiados, respectivamente.

“El pueblo de Ucrania es fuerte y valiente. Pero ser fuerte y valiente no significa que no seas digno de apoyo”, continuó diciendo Mila.

La ONU estimó que un millón de refugiados, incluidos 500,000 niños, han huido de Ucrania a los países vecinos tratando de buscar refugio de la destrucción. View this post on Instagram A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)

