Activistas en favor del derecho al aborto se han manifestado frente a las casas de jueces conservadores de la Corte Suprema

Activistas por los derechos del aborto se han congregado frente a las casas de jueces conservadores de la Corte Suprema para protestar por la posible desaparición de Roe vs Wade, tras la filtración a la prensa de un borrador de opinión mayoritaria de la Corte Suprema, que fue redactado por el juez Samuel Alito.

Un grupo de manifestantes ha elevado sus protestas a las residencias del juez Brett Kavanaugh y del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, enfrentando fuertes lluvias durante varios tramos de las protestas, informó The Boston Globe.

The energy is markedly more negative outside Kavanaugh’s house. The anger has become much more palpable than outside any other justices’ house. pic.twitter.com/zY2OY34hcA — Douglas Blair (@DouglasKBlair) May 8, 2022

Mostrando pancartas y cantando eslóganes a favor del aborto, el grupo marchó desde la casa del juez Kavanaugh en Chevy Chase, Maryland, hasta la residencia Roberts, a una milla de distancia. Posteriormente, los manifestantes volvieron a la casa de Kavanaugh antes de que la policía les ordenara dispersarse. Sin embargo, no quedó claro si alguno de los funcionarios estaba en casa en ese momento.

Estas manifestaciones se dan en medio de un hecho violento vivido en la sede de un grupo pro-vida, que fue atacado el domingo en la mañana con el lanzamiento de un cóctel molotov, y se logró ver un mensaje escrito en grafiti: “Si los abortos no son seguros, entonces tú tampoco lo eres”.

Presidente Biden condenó ataque con cóctel molotov contra un grupo antiaborto de Wisconsin https://t.co/kBwYHjHn3H — El Diario Nueva York (@eldiariony) May 9, 2022

Ante esta serie de hechos, el gobierno de Biden se pronunció este lunes con las declaraciones publicadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien a nombre del presidente rechazó los actos de violencia y amenazas que se han vivido en los últimos días.

“Joe Biden cree firmemente en el derecho constitucional a la protesta. Pero eso nunca debe incluir violencia, amenazas o vandalismo. Los jueces desempeñan una función increíblemente importante en nuestra sociedad y deben poder hacer su trabajo sin preocuparse por su seguridad personal”, indicó Psaki. .@POTUS strongly believes in the Constitutional right to protest. But that should never include violence, threats, or vandalism. Judges perform an incredibly important function in our society, and they must be able to do their jobs without concern for their personal safety.— Jen Psaki (@PressSec) May 9, 2022

Entretanto, los legisladores intentan tratar de aprobar rápidamente una legislación que extendería la seguridad que los jueces de la Corte Suprema tienen para sus familiares, señaló The Hill.

Un borrador de la opinión de la Corte Suprema la semana pasada reveló que una mayoría de 5 a 4 de los jueces más conservadores de la corte están preparados para revocar la histórica decisión de Roe vs Wade, que ha garantizado durante casi cinco décadas el derecho federal al acceso al aborto.

Horas después de la filtración publicada por Politico el pasado 2 de mayo, muchas personas se reunieron frente a la Corte Suprema. Al siguiente día, funcionarios de la ley instalaron cercas de seguridad negras de 7 pies alrededor del edificio. Posteriormente partes de las calles adyacentes fueron cerradas.

