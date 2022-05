Laura Bozzo culpa a Niurka de su nominación en ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ se encuentra en su semana de estreno y como lo dicta el reglamento los habitantes tuvieron que emitir sus votos para elegir a los primeros nominados, los cuales ya se dieron a conocer este jueves, 12 de mayo.

Como se sabe, cada uno de los integrantes es llamado de manera aleatoria al confesionario para pasar por el proceso de nominación en el que deben repartir 3 puntos a 2 personas al mismo tiempo que dan sus razones por las que otorgan dicho puntaje.

En esta primera semana se esperaba que hubiera un mínimo de 4 sentenciados, sin embargo, los números arrojaron un total de 6 personas las que están en riesgo de ser eliminadas el próximo lunes.

Los famosos nominados son: Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Juan Vidal, Toni Costa, Mayeli Alonso y Laura Bozzo, quien de inmediato reaccionó furiosa y hasta explotó contra Niurka porque cree que ella tuvo que ver en algo.

“¿Crees que no sé que estás detrás de todo esto?”, fue lo que Bozzo le dijo a Niurka.

Por si fuera poco, también amenazó con abandonar la casa: “Yo no tengo problema si me tengo que ir. Si me tengo que ir, me voy. Les cedo mi lugar, yo no tengo nada que hacer acá”, expresó molesta.

Al ver su reacción sus compañeros trataron de calmarla y explicarle que su nominación no era porque la odiaran como ella aseguró y que eran otros factores los que influyen en el resultado.

Además le hicieron ver que culpar a Niurka no fue lo adecuado, ya que otros integrantes también pudieron haber votado por ella, pero lo que la señorita Laura no sabe es que la cubana sí le otorgó un punto.

Lewis Mendoza y Osvaldo Ríos fueron otros de los participantes que votaron por Laura. Ella acumuló sólo 3 puntos al igual que Mayeli y Toni.

Finalmente es el público el encargado de elegir a quién salvará a través de sus votos y cabe mencionar que el líder de esta semana, Rafael Nieves, aún tiene el privilegio de librar a una persona de la eliminación.

Conoce los pasos que debes a seguir para votar:

– Ingresa a la sección de votación de ‘La Casa de los Famosos’ en el sitio web de Telemundo, selecciona la fotografía del participante que deseas eliminar y pulsa el botón de votar.

Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por un mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de eliminación.

