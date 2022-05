Mauricio Pochettino le pone suspenso a la decisión de Kylian Mbappé: “No puedo comentar nada más”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mauricio Pochettino, director técnico del PSG, confesó que desconoce si Kylian Mbappé se queda o se marcha al Real Madrid. Asimismo, se mostró dispuesto a continuar en la entidad, a pesar de que la prensa gala asegura que no seguirá.

“Desconozco la decisión, así que no puedo comentar nada más. Es un tema personal de Kylian con el club. Es cierto que hay muchas informaciones, rumores que vemos últimamente; pero no soy la persona adecuada para hablar”, dijo en rueda de prensa previa ante el último partido de la campaña ante el Metz.

Insistido sobre lo que podrá suceder con la estrella francesa, el técnico argentino deseó que Mbappé permanezca por muchos años en el PSG. “Pero en esto no es puedo mentir, no sé lo que va a pasar”, añadió.

El francés participó este viernes en el último entrenamiento de la temporada con el PSG, con su futuro en suspenso. Y es que su contrato expira el 30 de junio y aún no ha comunicado si renovará o se marchará a otro club como el Real Madrid, que intentó su fichaje el verano pasado.

¿Pochettino continuará en el PSG?

A Pochettino también le preguntaron por su continuidad en el banquillo, en entredicho desde que fue eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la Champions Legue. Respondió categóricamente que le queda un año de contrato. “No veo por qué no voy a estar aquí la próxima temporada”.

“Espero que lo mejor esté por venir, y que toda la ilusión del PSG es lograr la Champions. Creo que eso es algo que se ha vuelto una obsesión para este club”, refirió. El técnico del PSG recordó que lo peor de la temporada fueron los últimos 25 minutos en el Bernabéu, cuando dilapidaron una ventaja de dos goles.

Con respecto a la situación de su compatriota Ángel di María, cuyo contrato también acaba el 30 de junio, Pochettino la comparó con la de Mbappé; aunque en este caso desveló que tiene “información” al respecto.

“Esto es lo mismo que con Kylian, no me compete a mí; pero no les voy a mentir, tengo información, he hablado con Leonardo (director deportivo)”, añadió. La prensa local da por hecho que Di María, de 34 años de edad, no seguirá después de siete años en el club, a pesar de su deseo de renovar. “Es un jugador excepcional, y de los mejores de la historia del PSG”, indicó el DT sobre el Fideo.

También puedes leer:

– ¿Falta de libertad? Obligan a compañero de Messi, Neymar y Mbappé explicar su rechazo a vestir camiseta LGTBI

– Bombazo: Zinedine Zidane sería el nuevo entrenador del PSG este año

– Kylian Mbappé definió la fecha para anunciar su decisión final y lo hará por TV

– ¿No respetará su contrato? Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen pie y medio fuera de París