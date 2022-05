Evelyn Beltrán expresa lo mucho que extraña a Toni Costa mientras este se mantiene en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Evelyn Beltrán no ha dejado de extrañar a Toni Costa y así lo deja saber en su cuenta de Instagram. La mexicana en esta oportunidad le dedicó un emotivo texto a su novio, quien actualmente se encuentra dentro de ‘La Casa de los Famosos’, el reality show de Telemundo, acompañado de un video en el que están dentro del auto recorriendo la ciudad de Miami en la noche.

“Extrañando las noches donde agarrábamos el carro en las madrugadas escuchando nuestras canciones favoritas y manejábamos por horas en la ciudad de Miami. Extraño mucho mucho tu compañia del día día, extraño mucho esas conversaciones largas donde hablábamos de todo y hasta de nada. Extraño cada mañana cuando me sonaba el teléfono para despertarme, y todas las noches cuando eras la última persona con la que hablaba. Hay como te echo de menos Antonio. Pero bueno tú sigue echándole muchas ganas que aquí te apoyamos como siempre amor mío”, fue el mensaje que la mexicana escribió acompañado del tema ‘Aquel Nap’ del intérprete boricua Rauw Alejandro.

Esta publicación de Evelyn Beltrán tiene más de 1.592 me gustas y varios comentarios de personas que apoyan la relación entre ella y Costa: “#Eltiempopasarápido como dice Alaia. Ya pronto estarán juntos. El amor verdadero lo supera todo. Pronto estarán juntos. Dios los bendiga a ambos”, “Ya falta menos, aunque lo tienes lejos están unidos de alma.Dios les siga bendiciendo su unión” y “Me encanta esta pareja, cada día le demuestras mucho a amor a Tony, que sea eterna esta linda relación” son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Durante la primera semana del reality show Costa estuvo enm riesgo de ser eliminado, sin embargo la celebridad que finalmente salió de la casa fue Mayeli Alonso.

En las publicaciones que Beltrán le dedica a Costa, el ex de Adamari López, constantemente sus seguidores le manifiestan su apoyo a su relación. Cuando el bailarín y coreógrafo español estaba por ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ él se despidió de sus seres queridos con un mensaje en su cuenta de Instagram, y por supuesto que hubo una mención especial para Beltrán:

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”.

Los seguidores de Evelyn Beltrán le expresan su apoyo a su relación con Toni Costa