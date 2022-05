Hospitales de Texas buscan donadores de sangre tras el tiroteo en la escuela primaria que mató a 18 niños

Los residentes del sur de Texas se están reuniendo para buscar donadores de sangre de emergencia luego del tiroteo masivo mortal de este martes en la Escuela Primaria Robb.

Hoy por la tarde, un tirador de 18 años de edad abrió fuego en dicho instituto en Uvalde, matando a 18 niños y dos adultos, además del tirador, y aunque las autoridades aún no han especificado cuántos más resultaron heridos, University Health de San Antonio tuiteó que tenía dos pacientes, una mujer de 66 años y una niña de 10 años, que se encuentran en estado crítico.

Update on the shooting at Robb Elementary School in Uvalde: at University Hospital, one patient, a 66-year-old woman, is in critical condition.



The other patient is a 10-year-old girl, also in critical condition. — University Health (@UnivHealthSA) May 24, 2022

Uvalde, Texas, es una pequeña ciudad, aproximadamente a 85 millas al oeste de San Antonio. A medida que los hospitales del área atienden a los sobrevivientes, ya están informando una necesidad crítica de donaciones de sangre.

Escasez de sangre en Texas

Antes del tiroteo del martes, Texas estaba experimentando una grave escasez de sangre. South Texas Blood & Tissue, el principal banco de sangre que atiende a Uvalde, había informado anteriormente que necesitaba 200 donaciones adicionales por día para restaurar el suministro de sangre local.

“En abril, el inventario total de sangre se redujo a un suministro de 1 1/2 días, considerablemente menos que el suministro de 7 días recomendado para nuestra área”, se lee en su sitio. “El suministro de sangre tipo O, que se usa en emergencias, es aún más crítico, con un suministro de menos de un día”.

Un policía estatal instala barricadas fuera de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. (Foto de ALLISON CENA/AFP a través de Getty Images)

Ahora la situación es más grave y se insta a todos los texanos, especialmente aquellos “con tipos de sangre raros”, a colaborar.

South Texas Blood & Tissue está organizando una campaña de donación de sangre de emergencia en el Centro de actividades Herby Ham de Uvalde de 9 am a 2 pm el miércoles 25 de mayo, aceptando citas y visitas sin cita previa. Our hearts are with the Uvalde community. ❤️ We are hosting an emergency blood drive tomorrow at Herby Ham Activity Center from 9 am to 2 pm. Walk-ins are welcome or you can schedule your appointment here: https://t.co/6KKgHW79zo— South Texas Blood & Tissue (@connectforlife) May 24, 2022

Cualquiera que no pueda llegar a Uvalde el miércoles puede visitar uno de los otros centros de donación de la organización en el sur de Texas en un horario que le convenga, o pasar por University Health en San Antonio, que tiene salas de donación abiertas durante toda la semana.

A medida que llegaba información sobre el tiroteo el martes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que el sospechoso masculino, quien fue identificado como Salvador Ramos, falleció en el lugar, y se cree que fue asesinado por los oficiales que respondieron. Abbott emitió una orden estatal inmediata para que la bandera de Texas se bajara a media asta en honor a las vidas perdidas.

