Fabricantes anticipan escasez de Sriracha ante grave falta de chiles

Los amantes de la salsa Sriracha pronto podrían sufrir ante la escasez del producto. La producción de la famosa salsa picante de tapa verde se detendría, según advirtió su fabricante Huy Fong Foods, Inc.

La advertencia del fabricante de Sriracha se filtró en internet luego de que el distribuidor mayorista de servicios de alimentos IFD, compartiera una carta de Huy Fong Foods fechada en abril. En dicha carta, el productor de la salsa aconseja a las empresas no prometer ningún producto a los clientes a menos que se tuviera el producto en stock.

La carta de Huy Fong no solo anticipa una inminente escasez de la salsa, también revela el motivo, la compañía enfrenta un grave problema, la escasez de chile. La compañía indica que la calidad de los chiles se ha visto afectada debido a las severas condiciones climáticas.

El fabricante de Sriracha señala que la escasez del producto indispensable para realizar su salsa está fuera de su control.

Sin chiles, Huy Fong no puede hacer Sriracha como tampoco otros productos, entre los que se incluyen Chili Garlic y Sambal Oelek.

La compañía de salsas recuerda a los distribuidores que en 2020 se había experimentado una escasez de inventario de chiles.

En la carta a sus clientes, Huy Fong dijo que todos los pedidos enviados a partir del 19 de abril de 2022 se programarían después del Día del Trabajo (6 de septiembre de 2022). También indicó que no estarían nuevos antes de septiembre ya que no cuentan con suficiente inventario para cumplir con dicho pedido.

Ante la advertencia del fabricante de Sriracha, algunos consumidores han decidido abastecerse de muchas botellas de salsa que aún encuentran en los supermercados. Esta reacción también ha generado críticas por parte de otras personas que gustan de la salsa picante, que acusan a los grandes compradores de acaparadores.

this is what fear looks like in a sriracha shortage pic.twitter.com/O6jP49Dptx

— q (@smallestpuppy) June 9, 2022