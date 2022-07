Amber Heard presenta oficialmente una apelación contra Johnny Depp en caso de difamación

Los abogados de Amber Heard solicitaron oficialmente una apelación de la sentencia a favor de su exesposo Johnny Depp en el caso de difamación que se apoderó de la atención del mundo a principios de este año mientras se transmitía en vivo desde la sala del tribunal en el condado de Fairfax, Virginia.

“Creemos que la corte cometió errores que impidieron un veredicto justo y equitativo consistente con la Primera Enmienda. Por lo tanto, estamos apelando el veredicto. Si bien sabemos que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar tanto la equidad como la justicia”, es lo que muestran registros judiciales obtenidos por TMZ.

Los abogados de la actriz de ‘Aquaman’ tienen hasta el 4 de septiembre para presentar la moción de apelación con sus argumentos.

El aviso de apelación de este jueves, 21 de julio, se produce pocos días después de que la jueza Penny Azcarate desestimara un ambicioso intento del equipo de Heard de desechar la indemnización de $10,3 millones de dólares y el veredicto a favor de Depp y obtener un nuevo juicio.

Lo que el equipo legal de Amber argumentó fue que uno de los miembros del jurado no era elegible, ya que la citación en realidad había sido para el padre de este.

Azcarate dijo que “no había evidencia de fraude o mala conducta” por parte del jurado y que “el veredicto del jurado debe mantenerse”. También señaló que Heard y su equipo habían tenido la oportunidad de quejarse del jurado antes, pero no lo habían hecho.

Además, Penny se negó a considerar los argumentos de los abogados de Heard de que no había pruebas suficientes para probar las afirmaciones de Depp y que la indemnización por daños y perjuicios era excesiva.

El juicio por difamación, que comenzó el 11 de abril en Fairfax, y fue noticia durante semanas, ya que fue televisado en su totalidad, surgió de una denuncia presentada en marzo de 2019 por Johnny contra su exesposa.

El actor de ‘Pirates of the Caribbean’ alegó que Heard lo había difamado en un artículo de opinión publicado en The Washington Post, en el que se describía a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. La actriz, por su parte, presentó una contrademanda en noviembre de 2020, solicitando que se le concediera inmunidad contra las afirmaciones de Depp.

Para el pasado 1 de junio, un jurado de siete personas emitió su veredicto y encontró que Heard lo había difamado en tres declaraciones. Los miembros del jurado también encontraron que un abogado de Depp la difamó en una de las tres declaraciones destacadas en su contrademanda. Johnny recibió $10,35 millones en daños, mientras que Amber recibió $2 millones. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

