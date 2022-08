Jackpot de Mega Millions: qué pasa si el ganador del premio mayor en Illinois no aparece

Como bien sabes, el pasado viernes se supo que hubo una persona ganadora del gran premio de Mega Millions de $1,337 millones de dólares. El boleto fue comprado en una tienda Speedway en la ciudad de Des Plaines. Sin embargo, el ganador aún no ha aparecido y el tiempo ya está corriendo en su contra.

Los números ganadores del sorteo del viernes por la noche fueron: 13-36-45-57-67, Mega Ball: 14.

Si el ganador de los $1,337 millones no aparece, entonces el estado recuperará todo el dinero, pues el dinero nunca se habría reclamado, de acuerdo con el sitio oficial de Mega Millions.

Cabe señalar que cada estado decide cómo usará ese dinero, por lo que Illinois tendría que analizar en qué gastará los $1,337 millones en su momento.

Cada estado tiene su propio tiempo de espera. En el caso de Illinois, el ganador tiene 12 meses desde la fecha del sorteo para reclamar sus ganancias, pero solo tiene 60 días desde la fecha del sorteo para elegir si quiere recibir el dinero en un solo pago en efectivo o recibirlo en pagos anuales.

El premio de $1,337 mil millones es para los ganadores que eligen la opción de anualidad, en la que se da un pago anualmente durante 29 años. Sin embargo, la mayoría de los ganadores optan por la opción en efectivo, que para el sorteo del viernes por la noche se estimó en un pago único de $780.5 millones.

El director de la Lotería de Illinois, Harold Mays, dijo: “En lo que respecta al ganador, aún no hemos tenido noticias del ganador. No sabemos si saben o no que ganaron el premio, así que animo a todos a revisar su boleto”.

La Lotería de Illinois aconseja al ganador que firme el reverso de su boleto, que busque asesoramiento legal y que programe una cita con la Lotería de Illinois para reclamar su premio.

La recomendación de firmar el boleto se hace por si el ganador pierde el suyo o se lo roban. Y es que los billetes de lotería son ‘al portador’. Es decir que cualquiera puede cobrarlo, a menos que esté firmado.

