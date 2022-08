Día Internacional de la Cerveza 2022: las marcas de cerveza más valoradas en el mundo

El primer viernes de agosto es el Día Internacional de la Cerveza, este 5 de agosto es un día para celebrar una de las bebidas alcohólicas más antiguas y una de las más populares en el mundo. Te decimos cuáles son las marcas de cerveza más valoradas y cuáles son las mejores según rankings internacionales.

Corona es marca de cerveza más valiosa del mundo, según el último informe de Beers 50 de Brand Finance.

La cerveza mexicana Corona se mantiene por cuarto año consecutivo como la cerveza número uno en el ranking de las 50 más valiosas del mundo del 2022 que la consultora líder de valoración de marcas Brand Finance publica anualmente.

Con un valor de 6,059 millones de euros, un 22% superior al valor de 2021, la cerveza Corona es la marca más valiosa a nivel mundial por encima de Heineken. En el último año, Heineken tuvo un aumento de un 24% en su valor, alcanzando los 5,971 millones de euros.

5 cervezas más valiosas en el mundo del 2022 según Brand Finance

1. Corona

2. Heineken

3. Budweiser de Anheuser-Busch

4. Bud Light

5. Modelo Especial

The most valuable beer #brands of 2022 revealed! – @corona is the world's most valuable beer brand valued at $7 billion

– Followed by @Heineken and @Budweiser REPORT: https://t.co/GmmOI9hQww pic.twitter.com/bdZ8sWGkb9 — Brand Finance (@BrandFinance) July 30, 2022

Brahma es la marca de cerveza con más fuerza del mundo en el 2022

Además del valor de la marca, Brand Finance determina la fuerza relativa de las marcas y señala a Brahma como la marca de cerveza más fuerte del mundo con una calificación de marca élite AAA+. Las cervezas mexicanas Corona y Tecate se colocan en el tercer y sexto lugar de las marcas con más fuerza del 2022.

The strongest beer #brands of 2022 revealed! – Brazilian brand Brahma is the strongest beer brand with an AAA+ brand rating

– Followed by @skol and Mexican brand @corona REPORT: https://t.co/GmmOI9hQww pic.twitter.com/iYfvmWV2lb — Brand Finance (@BrandFinance) August 1, 2022

Brahma es propiedad de la empresa cervecera con sede en Bélgica Anheuser-Busch InBev. Según el informe, el valor de la marca subió un 21% hasta los 1700 millones de USD. Es la marca más sólida de la clasificación con una puntuación del Índice de Fortaleza de la Marca de 93 sobre 100 y una calificación de marca correspondiente de AAA+.

Las mejores cervezas del mundo 2022 de la World Beer Cup

La competencia internacional de cerveza World Beer Cup dio a conocer cuáles son las mejores cervezas comerciales del mundo del 2022, cuyos premios se entregaron en mayo pasado en Minneapolis.

En la competencia se incluyeron 10,542 entradas de 2,493 cervecerías que representan a 57 países. Se calificaron 103 categorías de estilos de cerveza con la oportunidad de obtener oro, plata y bronce en cada una de ellas.

Las mejores cervezas del mundo de 10 categorías son:

1. Cerveza de trigo americana: For-scythe de Cherry Street Brewpub – Halcyon, Estados Unidos.

2. Lager estilo americano: Tremor California Light Lager de Seismic Brewing Co., Estados Unidos

3. Lager ámbar estilo americano: Ziegler de MadTree Brewing Co., Estados Unidos.

4. Lager lupulada: Italian Pilsner de Ponderosa Brewing, Estados Unidos.

5. Pilsener al estilo americano: Dieguito de Pizza Port Bressi Ranch, Estados Unidos.

6. Pilsener estilo alemán: ABK Pils de ABK Betriebsgesellschaft der Aktienbrauerei Kaufbeuren, Alemania.

7. Pilsener Internacional o Lager Internacional: Warehouse Lager de Neshaminy Creek Brewing Co., Estados Unidos.

8. Ale inglesa: Sunshine Blonde de LazyG Brewhouse, Estados Unidos.

9. Ámbar estilo americano/Ale roja: Amber Ale de Rebellion Brewing Co., Canadá

10. Pale Ale estilo americano: Figueroa Mountain Mosaic de Figueroa Mountain Brewing Co. – Santa Barbara, Estados Unidos.

