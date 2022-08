¿Quién los entiende? Ahora el Mundial de Qatar 2022 empezará antes de lo planeado

Todo parece indicar que el Mundial de Qatar 2022 empezará un día antes. En lugar del lunes 21 será el domingo 20 de noviembre, con el partido inaugural entre la selección anfitriona y Ecuador.

De acuerdo con el diario Daily Mail y la agencia de noticias AFP, la FIFA y la organización del Mundial aceptaron el cambio para que el anfitrión pueda abrir el telón del evento, como es tradición.

El Qatar- Ecuador será el 20 de noviembre a las 21 hs (hora qatarí).



Se confirma el jueves, pero ya está ok. https://t.co/OOUY7UAA2B — Javier Lanza (@javierlanza) August 10, 2022

Cuando se celebró el sorteo del Mundial se tenía previsto que Qatar y Ecuador disputarían el primer partido. Sin embargo, la FIFA decidió que la inauguración fuese entre Países Bajos y Senegal en el Al Bayt Stadium.

“Ha sido una larga tradición marcar el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA con una ceremonia de apertura con motivo del primer partido con los anfitriones o los campeones defensores, un factor que se considera que tiene un valor significativo desde el punto de vista ceremonial, cultural y comercial”, manifestó la FIFA en una carta.

El Daily Mail, por su parte, afirma que la razón obedece a que Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, quería montar un espectáculo de fuegos artificiales para marcar la primera aparición de Qatar en la Copa del Mundo. FIFA will move the World Cup to start a day earlier, on November 20 instead of November 21, so that host nation Qatar can play first, per multiple reports pic.twitter.com/UhOrFAtmOI— B/R Football (@brfootball) August 10, 2022

Vale destacar que la decisión de cambiar la fecha de inicio todavía debe recibir la aprobación final de la Mesa del Consejo de la FIFA. Esta incluye a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La apertura estaría pautada para las 9:00 pm (hora de Qatar), en el estadio Al Bayt. El encuentro entre Senegal y Países Bajos quedaría para el 21 de noviembre, a la misma hora prevista (1:00 pm de Qatar) Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s— FIFA Media (@fifamedia) April 1, 2022

