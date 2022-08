Jennifer Lopez y Ben Affleck eligen Italia para su segunda luna de miel

Si en su primer viaje como recién casados se llevaron a sus respectivos hijos a la ciudad de París, Ben Affleck y Jennifer Lopez han optado ahora por la hermosa geografía italiana para pasárselo en grande durante segunda luna de miel.

La mediática pareja celebró su unión matrimonial por todo lo alto el pasado fin de semana, en la finca que el actor tiene en el estado de Georgia. El domingo, y después de que los novios y sus invitados recuperaran fuerzas con una buena barbacoa, la pareja volvió a casa por separado: Ben se marchó con sus retoños en el jet privado en el que también se encontraban su amigo Matt Damon y la esposa de este, Luciana Barroso. La diva del Bronx, por su parte, los acompañó a todos hasta el aeropuerto, pero no se sumó a ese desplazamiento.

En consecuencia, en los mentideros del mundo del espectáculo se empezó a especular con la posibilidad de que Jennifer y Ben hubieran descartado la opción de embarcarse en unas nuevas vacaciones.

Nada más lejos de la realidad, ya que ahora los dos enamorados han sido captados por los paparazzi en las inmediaciones del Lago Como, donde, por cierto, George Clooney y Amal Alamuddin tienen su residencia de verano. Los recién casados aparecen en esas fotos a bordo de una lancha motora, gesticulando animadamente e incluso compartiendo un tierno beso.

Las imágenes conseguidas por el tabloide Daily Mail también retratan a los dos actores entrando en el Grand Hotel Tremezzo para disfrutar de una cena romántica en la más estricta intimidad, lo que pone de manifiesto que este nuevo viaje estaba precisamente concebido para dar rienda suelta a su amor.

La pareja todavía tiene recuerdos muy vívidos de la jornada tan especial que vivieron hace escasos días junto a sus seres más queridos, puesto que Jennifer acaba de compartir en su página web una foto de su elegante vestido de novia y, por otro lado, Ben se dejó fotografiar mientras admiraba en su móvil algunas estampas de su enlace. View this post on Instagram A post shared by Bennifer🤍💍 (@moodof90.s)

