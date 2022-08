Oscar Mayer está vendiendo paletas heladas con sabor a hot dogs

Los helados son uno de los postres favoritos del verano y las marcas de alimentos y bebidas están lanzando ediciones especiales de este postre. Oscar Mayer se une a la tendencia y está vendiendo “Cold Dogs”, paletas de helado con sabor a hot dog.

El Cold Dog que tiene la forma de la icónica salchicha de Oscar Mayer con un remolino de “mostaza” tiene notas umami y ahumadas, ofreciendo el sabor de la salchicha para asar a la parrilla.

Los consumidores de las salchichas de la marca de Kraft Heinz Company calificaron en redes sociaciales como “genial” la idea del Cold Dog. Esta propuesta se presentó a partir de la campaña “Stupid or Genius” de Oscar Mayer, enfocada en todas las formas extrañas de disfrutar la icónica salchicha.

Para crear el Cold Dog, Oscar Mayer se asoció con Popbar, una compañía de postres helados conocida por su helado artesanal.

“Después de la abrumadora emoción de los fanáticos por nuestro amado Cold Dog, fue una obviedad hacer realidad este pop helado inspirado en un hot dog”, dijo Anne Field, directora de comunicaciones de marca de América del Norte, Oscar Mayer.

La edición especial paletas de helado con forma de salchicha Oscar Mayer se venden por $2.00 en ubicaciones selectas de Popbar. El Cold Dog está disponible en Long Beach; la ciudad de Nueva York; Alpharetta, Atlanta; y Nueva Orleans.

Para celebrar el lanzamiento del helado, el icónico hot dog sobre ruedas de 27 pies de Oscar Mayer se ha equipado como camión de helados para llevar los Cold Dogs a probar mientras viaja por las carreteras de destinos populares de verano en Nueva York y la costa de Jersey desde ahora hasta el 27 de agosto.

Para saber las ubicaciones actualizadas de los lugares en los que puedes encontrar el Wienermobile esta semana puedes visitar el sitio web Oscar Mayer y también la cuenta de Instagram.

Otra de las marcas que también ha realizado el reciente lanzamiento de helado en ediciones especiales es Miller High Life, la marca de cerveza está vendiendo barras de helado con infusión de cerveza, cada pieza tiene un 5% ABV.

Salt & Straw es una pequeña cadena de helados que celebrando el verano lanzó tres perfumes que no solo puedes rociar en ti mismo, sino también en tu helado, el primer perfume en su tipo. Los perfumes disponibles son Cloud of Cocoa, Swoon of Citrus y Plume of Blooms.

