Tendencias de empleo aumentan en agosto pero esperan desaceleración el resto de año: The Conference Board

El Índice de Tendencias de Empleo (ETI) de The Conference Board aumentó en agosto a 119.06, frente a una revisión al alza de 118.20 en julio de 2022.

El Índice de Tendencias de Empleo es un índice compuesto líder para la medición de la generación de fuentes de trabajo. Cuando el índice aumenta, es probable que el empleo también aumente, y viceversa. Los puntos de inflexión en el índice indican que el número de puestos de trabajo está a punto de ocurrir en los próximos meses.

“El aumento de agosto en el índice de tendencias de empleo indica que el mercado laboral actualmente todavía está agregando empleos a un ritmo sólido”, comentó Frank Steemers, economista sénior de The Conference Board. “Pero con los vientos en contra en el resto de la economía ya evidentes, se espera que el crecimiento del empleo se desacelere durante el resto del año”.

Para Steemers en 2023 el mercado laboral puede verse muy diferente al actual, dado que cada vez es más probable que EE.UU. caiga en recesión antes de fines de 2022, el ritmo de contratación probablemente se desacelerará y la cantidad de vacantes disminuirá.

Por otro lado, dijo el economista, atraer y retener trabajadores puede seguir siendo difícil: “La escasez de mano de obra puede seguir siendo un desafío para las empresas, e incluso si disminuye durante una recesión que se avecina, podría reaparecer pronto después de que la actividad económica se recupere. Por lo tanto, los empleadores pueden intentar retener a sus trabajadores”.

El aumento de agosto en el Índice de Tendencias de Empleo fue impulsado por contribuciones positivas de 4 de 8 componentes. Desde el contribuyente positivo más grande hasta el más pequeño, estos fueron: solicitudes iniciales de seguro de desempleo, porcentaje de encuestados que dicen que encuentran “trabajos difíciles de conseguir”, ventas reales de manufactura y comercio, y número de empleados contratados por la industria de ayuda temporal.

El Índice de Tendencias de Empleo agrega 8 indicadores principales de empleo, cada uno de los cuales ha demostrado ser preciso en su propia área. La agregación de indicadores individuales en un índice compuesto filtra el “ruido” para mostrar las tendencias subyacentes con mayor claridad.

Los 8 principales indicadores de empleo agregados en el Índice de Tendencias de Empleo incluyen:

– Porcentaje de encuestados que dicen que encuentran “trabajos difíciles de conseguir” (Encuesta de confianza del consumidor de The Conference Board)

– Solicitudes iniciales de seguro de desempleo (Departamento de Trabajo de EE.UU.)

– Porcentaje de empresas con puestos que no pueden cubrir en este momento (National Federation of Independent Business Research Foundation)

– Número de empleados contratados por la industria de ayuda temporal (Oficina de estadísticas laborales de EE.UU.)

– Relación de trabajadores a tiempo parcial involuntarios con respecto a todos los trabajadores a tiempo parcial (BLS)

– Ofertas de trabajo (BLS)

– Producción Industrial (Junta de la Reserva Federal)

– Ventas comerciales y de fabricación reales (Oficina de análisis económico de EE. UU.)

