McDonald’s en Reino Unido manifiesta su luto por el fallecimiento de Isabel II

McDonald’s en Reino Unido compartió su pésame por la muerte de Isabel II, la reina que, hasta su fallecimiento el pasado 8 de septiembre, gobernó durante todo el tiempo que la cadena de comida rápida estadounidense ha vendido sus hamburguesas en el reino.

En la parte superior de su sitio web, McDonald’s publicó un mensaje con fondo negro y letras blancas en el que manifiesta el pesar por el fallecimiento de la Isabel II. Un mensaje parecido al que publicó la compañía en sus redes sociales.

Acompañado de una fotografía a blanco y negro de la reina Isabel II sentada y sonriendo, McDonald’s compartió un mensaje en su cuenta de Twitter ofreciendo sus condolencias a la Familia Real.

“Todo el sistema McDonald’s está profundamente entristecido por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Dedicó su vida a servir al Reino Unido y la Commonwealth, uniéndonos en momentos de celebración y desafío. Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a la Familia Real”, dice el tuit.

The entire McDonald’s system is deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. She dedicated her life to serving the United Kingdom & the Commonwealth, uniting us at times of both celebration & challenge. We offer our heartfelt condolences to the Royal Family. pic.twitter.com/fe0CX5F43g

— McDonald's UK (@McDonaldsUK) September 9, 2022