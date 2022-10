Busch lanza una nueva cerveza solo para perros con caldo de pavo

Los perros también no solo tienen sus propios postres como donas especiales y restaurantes exclusivos, ahora también tienen una cerveza. Busch Light lanzó una cerveza de caldo de pavo hecha especialmente para los canes, la Busch Light Turkey Brew.

Busch ya había lanzado en 2020 una cerveza para perros a base de caldo de hueso de cerdo. Este año la cervecera decidió lanzar nuevamente una nueva Dog Brew, pero ahora con sabor a pavo.

Our new, limited-edition Turkey Flavored Dog Brew is the paw-fect Thanksgiving treat for your dog! Tag someone whose dog would be pupped up to try some. pic.twitter.com/A8fvdBeHOo

— Busch Beer (@BuschBeer) October 14, 2022