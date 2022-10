Ángela Aguilar revela la manera para organizarse y cumplir todas sus actividades diarias

La cantante Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores de TikTok, luego que compartiera con ellos lo que es parte de su día a día. Por ello, muchos se sintieron entusiasmados al ver la manera en la que lleva su vida, al tiempo que la hace pública y graba para mostrárselo a todos aquellos que se sientan interesados en verlo.

El audiovisual solamente duró 11 segundos en los que se mostró tomando un descanso desde el gimnasio donde se encarga de mantener su esbelta figura, y la cintura de avispa por la que ha sido caracterizada desde hace algún tiempo. Además, ella en una oportunidad dijo en tono de broma que se había sacado dos costillas. Por ello, la relacionaron con su colega Thalía.

“Este es el blog más cortito que verán, fui al gym, fui a desayunar, fui a caminar con mi mamá y tuve una junta, y se me olvidó grabar el resto del día, bye ja ja”, escribió la intérprete de ‘Tu sangre en mi cuerpo’, mientras iba narrando parte de lo que realizó.

Posteriormente, se fue a desayunar en compañía de otras personas, y es que mostró los platos que se encontraban en la misma mesa en la que ella estaba preparada para comer. A su vez, una usuaria mencionó que seguramente esa cantidad de alimentos que Ángela reveló en el video, en su domicilio pudieran durar al menos “una semana”.

“Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte”, “Ángela siendo Ángela”, “Súper corto pero me gustó”, “Ya puedo dormir tranquilo, Ángela nos describió su día”, “Guapísima”, “Saludos guapa, y a tu familia”, “Soy tu fan”, “Qué bonita”, “Eres mi novia”, “Te amo, no me importa”, “Estás muy hermosa”, “La mujer más hermosa del mundo”, “Ese desayuno dura una semana en mi casa”, “Eres interesante”, “Qué bien se cuida la mejor cantante regional mexicana”, fueron algunas de las expresiones que generó el video.

La cantante también destacó que saca tiempo para compartir un rato con su madre. Por ello, abrió un espacio en su apretada agenda para salir a distraer un rato la mente de todas las responsabilidades que tenía que asumir, y luego finalizar con un compromiso que tenía previsto.

