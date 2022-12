Alerta: van 11 homicidios este año en el Metro de Nueva York

NYPD determinó que un hombre hallado muerto la noche del jueves en una estación del Metro en Greenwich Village fue asesinado, elevando a 11 los homicidios este año en el subterráneo de la ciudad.

La policía respondió a una llamada sobre un hombre inconsciente poco después de la medianoche del jueves en la estación West Fourth St. y Sixth Ave de Manhattan West. Al llegar los oficiales lo encontraron cerca del área de la rampa de la escalera con laceraciones en el cuerpo.

Paramédicos EMS respondieron, pero el hombre ya estaba muerto. La policía dice que la víctima no portaba ninguna identificación y creen que no tenía hogar. No hubo rastro de sangre y los oficiales no encontraron un arma en la escena.

El médico forense debe determinar la causa de la muerte, pero la policía de Nueva York clasificó el caso como homicidio ayer. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Éste es al menos el 11er homicidio en el sistema del Metro de Nueva York este año, según un resumen de Fox News. Fue el tercer deceso este mes, luego de que un hombre muriese el sábado cuando entró en contacto con el “tercer riel” mientras caminaba sobre las vías en Midtown East. Previamente la semana pasada un joven de 15 años se cayó mientras “surfeaba” sobre un vagón en el Lower East Side de Manhattan.

En general, este año ha habido una larga lista de situaciones dramáticas en el subterráneo neoyorquino, entre robos, ataques, accidentes, muertes naturales, suicidios y sobredosis fatales, además de los homicidios.

Los delitos graves, incluidos homicidios, violaciones y robos, han aumentado este año 40% en el Metro en comparación con 2021, según las últimas estadísticas de la policía de Nueva York.

El pasado abril se convirtió en uno de los meses más violentos en la historia del Metro de Nueva York desde su fundación en 1904, cuando 29 personas resultaron heridas en un crimen mañanero perpetrado por un atacante solitario, quien baleó y activó al menos dos granadas en un tren en movimiento en Brooklyn.

Enseguida el alcalde Adams anunció que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo, donde ya desde febrero había activado un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia. Pero hasta ahora el crimen sigue en auge.