Dicen que Francisca luce cada vez más hermosa, pero también que el corte de pelo no le favorece en nada

Francisca sigue causando sensación con su corte de pelo a más de un mes de haberlo hecho. A través de su cuenta de Instagram lo ha llevado con mucho orgullo y una gran sonrisa en su rostro.

La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ ha recibido cientos de comentarios positivos luego de este acto que significó para ella reconciliarse con su niña interior. Sin embargo, hay personas que afirman que el corte de pelo no le favorece del todo.

“No sé cómo hacer este comentario sin que se ofendan, pero es una mujer hermosa con un corte de pelo que no le favorece”, dijo una de sus seguidoras en una publicación donde Francisca aparece con un traje rojo y sonriendo ampliamente.

Asimismo, los comentarios de las personas a las que sí les gusta el look de la dominicana son superiores. “Hermosísimo está tu pelo y se te ve que irradia todo lo que llevas dentro de ti eres luz para muchos de tus fans”, “Esta bella y natural sigue adelante”, “AMO AMO el pelo así y lo natural que que se ve, pero sobre todo lo feliz y libre que ella se ve”, “Esos rizos van a quedar fenomenal” y “Hermosa con tus rizos naturales!! Los cabellos así me gustan mucho” también le dijeron a la dominicana.

Hace unos días un seguidor de Francisca señaló que no la notaba feliz. “Francisca algo te pasa que no te vemos contenta y con esa energía de antes. Estás fuera de las redes y del show casi no sales”, dijo esa persona.

Otros estuvieron de acuerdo con esa situación. “Le pasó lo de Sansón”, “A ella le ha hecho mucho daño emocionalmente cortarse su pelo” y “Es la vida personal del artista pero conocimos a otra Francisca, llena de belleza y seguridad, ahora no la veo segura ni feliz”, destacaron también.

