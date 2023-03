Conoce el hotel donde Jamie Lee Curtis se fotografió el día después de ganar su primer Oscar

El pasado domingo 12 de marzo la actriz Jamie Lee Curtis recibió su primer premio Oscar como ganadora de la categoría Mejor Actriz de Reparto. Este reconocimiento se lo dieron gracias a su trabajo en la película ‘Everything Everywhere All at Once’, la misma que se llevó siete de las once categorías en las que estuvo nominada.

Curtis celebró su triunfo y lo dedicó a todos los que han seguido su carrera de muchos años, también agradeció a sus padres fallecidos, Tony Curtis y Janet Leigh, quienes también hicieron una importante carrera como actores de Hollywood.

La mañana siguiente la actriz se fue a The Beverly Hills Hotel y quedó con el equipo de ‘Los Angeles Times’ para reseñar su mañana después de los Oscar.

Curtis se inspiró en la foto que el famoso fotógrafo Terry O’Neill (1938-2019) le hizo a la actriz estadounidense Faye Dunaway luego de ganarse el Oscar en 1979.

Dunaway fue fotografiada en la piscina de The Beverly Hills Hotel con un vestido de satén y rodeada de varios periódicos del día.

En la replica de Cutis se percibe una vibra distinta y el fotógrafo, en su caso, fue Jay L. Clendenin.

La fotos de la actriz, también conocida por ‘Freaky Friday’ y ‘Halloween’, son más alegres. En la serie se le ve siempre sonriente, incluso llena de crema la punta de su nariz y la cabeza de la estatuilla.

Clendenin agradece a la actriz por la oportunidad y también al hotel por estar atentos a todos los detalles durante la sesión de fotos.

Cómo es The Beverly Hills Hotel

The Beverly Hills Hotel es uno de los más icónicos de Los Ángeles, pues es visitado con frecuencia por estrellas del entretenimiento desde que abrió sus puertas en 1912.

La mejor parte es que sus instalaciones permiten que los visitantes y huéspedes se trasladen a la edad de oro de Hollywood.

Este hotel ofrece 210 habitaciones y suites y 23 bungalows. Cada habitación cuenta con diferentes comodidades que cumplen con las necesidades de cada huéspedes. Algunas tienen jardines privados, chimeneas, cocinas y balcones con impresionantes vistas.

Adicional a esto hay múltiples espacios y servicios como piscina, spa, salón de belleza, centro de negocios y más. View this post on Instagram A post shared by The Beverly Hills Hotel (@bevhillshotel)

