6ix9ine graba a Yailin ‘La más viral’ como nunca antes y afirma que es una “campesina”

Los fanáticos siempre han estado acostumbrados a ver a sus artistas preferidos lo más arreglados posible, o al menos es lo que ellos intentan cuando van a interactuar con el mundo exterior, esto sin tomar en cuenta que son personas normales como cualquier otra. Por ello, este miércoles algunos quedaron sorprendidos al ver a Yailin ‘La más viral’ como nunca antes, debido a que 6ix9ine, la grabó.

Ambos cantantes, según lo que han estado compartiendo en las diversas redes sociales, estarían disfrutando de sus momentos libres mientras están juntos y esta vez no fue la excepción mientras gozan de un día soleado con algunos árboles y el mar de fondo.

A su vez, la dominicana está vestida bastante sencilla por la ocasión y al acostarse en la grama el rapero le dio un empujón con su pie para que rodara en el resto del espacio que había del lugar donde están pasando el día, por lo que él no lo pudo evitar y el video lo subió a las historias de la red social de la camarita.

Las risas entre los dos en ningún momento se ausentaron, todo lo contrario, se mantuvieron haciendo cosas divertidas para que las circunstancias graciosas no faltaran. Posteriormente, la madre de Cattleya se mostró descalza y montándose en un árbol, hecho por el que fue tildada como una “campesina”.

“Hay que comprender que Yailin es muy joven, trabajadora y más con pasión”, “A ella se le ve la alegría que no tenía con el papá de su hija”, “Ese hombre le devolvió la alegría”, “Todo lo que hace por dinero para que la mantengan, qué humillante”, “¿Cómo les quedó el ojo a todas esas personas que tanto la criticaban?”, “A quien tiene que gustarle es a ellos, a mí me da igual”, “Parece mentira, pero ¿Ven como las apariencias engañan?”, “Por lo menos se ve feliz”, “Así tenemos que vivir, sin importar a quien le gustemos o no”, “Cuidado y no explote el silicón”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

