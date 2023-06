¿Por qué Verónica Bastos se ausenta nuevamente de ‘La Mesa Caliente’?

Verónica Bastos este lunes no estuvo en ‘La Mesa Caliente’ por Telemundo. Su nueva ausencia en el programa tiene un motivo de mucho peso que sin dudar ha compartido mediante su cuenta de Instagram.

Y es que el verano llegó y las vacaciones en familia también. Verónica Bastos está ausente de ‘La Mesa Caliente’ debido a que se fue de viaje con sus hermanas. “Por fin llegaron las VACACIONES de las Bastos”, anunció en su perfil de Instagram al publicar una serie de fotos y videos en compañía de sus hermanas desde París, una de las ciudades más románticas del mundo.

En todo el perfil de la presentadora de ‘La Mesa Caliente’ podemos ver diferentes imágenes junto a sus hermanas disfrutando de todas las bellas bondades que ofrece la capital francesa.

Además, este viaje sirvió para que se reencontraran todas con una de sus sobrinas, quien vive en ese país.

Una ausencia más de Verónica Bastos

A principios del mes de junio Verónica Bastos también estuvo ausente de ‘La Mesa Caliente’. El motivo por el que no estuvo durante varios días en el programa de Telemundo fue que estuvo quebrantada de salud y así lo explicó mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Les cuento que desde hace unos días no me he venido sintiendo bien. Yo digo que me ha dado todo junto… Siento todo. El doctor Alonso me dice que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado… Hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop’, detalló la presentadora de televisión.

La conductora destacó que desde el año pasado ha trabajado mucho con ‘La Casa de los Famosos, ‘Hoy Día’ y ‘La Mesa Caliente’, sumado a todas las actividades que debe realizar en su vida personal y algunas otras cosas laborales que seguramente surgen por allí de vez en cuando.

“Yo espero en un par de días más estar bien, sentirme bien, porque hay como mucho cansancio”, dijo y así fue, pues poco después la vimos de regreso a su trabajo.

¿Qué dicen los televidentes?

Las ausencias de Verónica Bastos de ‘La Mesa Caliente’ son motivo de alegría para muchos de los televidentes del programa de Telemundo. A continuación recopilamos algunos de los comentarios que dejaron en referencia al tema:

“Hoy fue el mejor programa desde que empezó, gracias porque no estuvo Verónica”, “@aylinmujic la mejor y hoy que no estuvo Verónica estuvo excelente el programa”, “Me refiero a la Sra. verónica insoportable, gracias por darnos paz” y “Que alegría que no estuvo Verónica, se puede apreciar la diferencia que todas hablaron sin robarse el show como ella” son parte de las opiniones de los internautas.

