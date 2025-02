Autoridades neoyorquinas listas para defender datos de indocumentados con licencias de manejo

Como era de esperarse, y en cumplimiento de una de sus múltiples promesas contra los estados y ciudades “santuario” que se niegan a cooperar con autoridades de Inmigración para deportar a inmigrantes sin papeles, la administración Trump ahora la emprendió contra Nueva York.

Esta vez la manzana de la discordia son las licencias de conducción para indocumentados, permiso que cuando se aprobó la ley, en junio de 2019, estimó iba a ser tramitado por unos 250,000 inmigrantes neoyorquinos pero que rebasó esa cifra.

La administración federal, en cabeza de la fiscal general, Pam Bondi, criticó las protecciones que la ley de licencias para indocumentados de Nueva York ofrece a inmigrantes sin papeles, de quienes quedó en claro, se protegería su información “con uñas y dientes” para que no pare en manos de “la migra”.

La administración federal quiere obtener acceso a los registros de miles de inmigrantes indocumentados que tienen licencias, pero autoridades estatales ya manifestaron que defenderán el programa y a los conductores que tengan los permisos otorgados gracias a la llamada ley “Luz verde”, echada a andar hace más de 5 años.

Así lo manifestó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien calificó la movida, de carácter civil, como “una cortina de humo de rutina” del Departamento de Justicia sobre “una ley aprobada en 2019 que ha sido confirmada por los tribunales una y otra vez”.

La mandataria estatal recordó que los datos de los inmigrantes sin papeles que han tramitado los permisos de manejo están protegidos por la ley y el Departamento de Motores y Vehículos solo está obligado a entregarlos a autoridades federales su hay órdenes de un tribunal.

“Nuestras leyes actuales permiten a los funcionarios federales de inmigración acceder a cualquier base de datos del DMV con una orden judicial. Ese es un enfoque de sentido común que la mayoría de los neoyorquinos apoyan”, dijo la Gobernadora. “Pero de ninguna manera voy a permitir que los agentes federales, o la oscura operación DOGE de Elon Musk, obtengan acceso sin restricciones a los datos personales de cualquier neoyorquino en el sistema del DMV, como los niños de 16 años que aprenden a conducir y otras personas vulnerables”.

Hochul, nieta de inmigrantes irlandeses, reiteró que desde el gobierno estatal seguirán defendiendo a indocumentados que siguen la ley y no cometen crímenes violentos.

“Damos la bienvenida a personas respetuosas de la ley que quieren trabajar, pagar impuestos y contribuir a nuestras comunidades, al mismo tiempo que protegemos la seguridad pública de todos los neoyorquinos tomando medidas enérgicas contra los delincuentes violentos”, dijo la mandataria. Asimismo insistió en que el ataque de Washington a la ley de licencias para indocumentados no tiene sentido y no hará que el Estado abandone las protecciones que otorga a miles de conductores sin papeles que manejan con sus permisos.

“Esperamos que la demanda sin valor y motivada por la publicidad de Pam Bondi sea un fracaso total, al igual que todas las demás. Permítanme ser clara: Nueva York no se echará para atrás“, advirtió Hochul.

A pesar de la voz de tranquilidad proveniente del Gobierno estatal, conductores como Rogelio González, quien tramitó su licencia de manejo en el 2022, lo que le ha permitido ganarse la vida realizando trabajos de conducción, se declaran “temerosos”.

“Es bueno saber que el Estado no se deja comer a cuento de las amenazas de Trump, pero igualmente uno no deja de espantarse porque Motores y Vehículos tiene toda nuestra información, sabe dónde vivimos, quienes somos y qué hacemos, y me preocupa que el Gobierno federal haga artimañas para conseguir esos datos”, comentó el padre de familia mexicano. “Tenemos que estar alerta y si alguien escucha de un solo caso donde se filtre la información, que lo denuncie para que así nos cuidemos entre todos”.

Más de 3 millones de neoyorquinos tienen licencias de conducción. Foto: Edwin Martínez

Aracelis Rodríguez, quien también es portadora del permiso de conducción otorgado por la ley “Luz verde”, se mostró preocupada y confesó que incluso está considerando no usar más su vehículo.

“Tratamos de estar tranquilos y cuando parece que nos calmamos, sale Trump con algo nuevo. Eso nos tiene muy mal a los que andamos sin papeles”, dijo la joven madre, quien vive en Nueva York desde el 2012 cuando se fue de El salvador. “Yo necesito mi carro para todo, porque donde vivo no hay tren cerca, pero estoy tan asustada que le dije a mi esposo que prefiero caminar o buscar otras maneras de moverme y también creo que sería buena idea mudarnos, porque Motores y Vehículos tiene nuestros datos, pero todo está muy costoso. No sabemos qué hacer”.

En medio de la angustia y el impacto sicológico y emocional que la nueva demanda de la administración federal comienza a levantar entre buena parte de inmigrantes sin papeles quienes tienen sus licencias de manejo, otra voz de calma proviene de organizaciones defensoras de Inmigrantes. El llamado es a que todos tengan claro que incluso sin documentos de estatus migratorios, quienes viven en Nueva York tienen derechos y los procesos en las cortes toman tiempo, por lo que los eventuales efectos de la demanda contra las licencias, que se espera sea desestimada en el camino, no deberían evitar que quienes tienen licencias dejen de manejar o caigan en pánico.

La organización Make the Road NY, uno de los principales grupos neoyorquinos que luchó por varios años para que inmigrantes indocumentados de Nueva York tuvieran acceso a licencias de manejo, como también ocurre en otros estados como California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Utah, Vermont y Washington, entre otros, criticaron la movida de la administración Trump y advirtieron que no le ven futuro.

“Esta es una táctica de intimidación, pura y simple. La ley de licencias de conducir de Nueva York tiene fuertes protecciones legales y el ataque de la administración Trump no se sostendrá en los tribunales”, dijo Natalia Aristizábal, subdirectora de Make the Road New York. “La crueldad de esta administración contra las comunidades inmigrantes no tiene límites. Sus motivaciones no son, y nunca han sido, sobre la seguridad pública, sino sobre incitar el terror y la devastación en familias que, según ellos, no son dignas de derechos y dignidad. Esto es racista e inhumano y debe terminar”.

La líder comunitaria negó las aseveraciones de la Fiscal general, Pam Bondi, contra el derecho a licencias de conducción para todos sin importar el estatus migratorio, a las que calificó se riesgoso para la seguridad pública, y la contradijo al señalar, que por el contrario, ayuda a mantener más seguras a las comunidades.

“Como una de las principales organizaciones responsables de aprobar la ley Luz ver de Nueva York, sabemos que cuando las personas indocumentadas pueden obtener licencias de conducir, todos nos beneficiamos”, dijo la defensora de inmigrantes.

“Las carreteras son más seguras cuando todos los conductores han sido examinados y tienen seguro, y las economías locales prosperan cuando las personas pueden ir a trabajar y comprar alimentos sin preocuparse de que una simple parada de tráfico los separe de sus familias para siempre”, dijo la defensora de los inmigrantes”, agregó. “Los inmigrantes son el corazón de Nueva York. Lucharemos con uñas y dientes contra los funcionarios electos para proteger a las familias y a los trabajadores. Al mismo tiempo, necesitamos que los legisladores aprueben de inmediato la ley Nueva York para todos para que todos tengamos la libertad de quedarnos y de prosperar en este estado”.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, quien junto a la gobernadora Hochul y el comisionado del Departamento de Motores y vehículos, Mark Schroeder, aparecen como demandados, también quiso emitir una voz optimista recalcando que está lista para dar la pelea en los tribunales contra el intento de la administración Trump de tener acceso a los récords y datos de quienes tienen la licencia de manejo en Nueva York.

La demanda del gobierno federal genera angustia entre algunos conductores. Foto: Edwin Martinez

“Nuestras leyes estatales, incluida la ley Luz verde, protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estoy preparada para defender nuestras leyes, como siempre lo he hecho”, dijo la Fiscal del Estado, mientras que la administración Trump insiste en que el programa de acceso a permisos de manejo de Nueva York sin importar estatus migratorio obstaculiza la aplicación de la ley y viola la Constitución al ocultar información a las autoridades.

“Nueva York ha elegido priorizar a los extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses”, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, criticando que un aparte de la legislación de permisos de conducción ordene a Motores y Vehículos “alertar” a un portador de la licencia cuando autoridades federales estén requiriendo información. “Pero eso se acaba hoy”.

