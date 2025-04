Christian Nodal habla sobre tener hijos con Ángela Aguilar: “Cuando ella esté lista, yo estoy listo”

El cantante Christian Nodal aseguró que desea tener hijos en un futuro con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar. Esta declaración llega semanas después de que el intérprete de ‘Botella tras Botella’ dijera que ambos son muy jóvenes para tener hijos.

En una entrevista para el Canal 6, el cantante aseguró que sí quiere tener hijos con su esposa pero será cuando ella esté lista para hacerlo. Ángela Aguilar tiene 21 años mientras que Nodal tiene 26 y ya tiene una hija, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu.

En una entrevista para canal 6 Nodal dijo que está seguro de que ambos serán padres cuando llegue el momento.

“Yo creo que en algún futuro. Ángela está muy joven, estamos disfrutando el amor y creo que eso va a pasar, de que va a pasar va a pasar. Tenemos que disfrutar más tiempo, disfrutar la vida, conocernos más, encontrar más, y cuando ella esté lista yo estoy listo”, agregó.

A mediados de marzo Nodal ofreció una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en donde tocaron este tema en la conversación. Nodal dijo que por el momento eso no es parte de su plan. “Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento”, respondió el cantante.

Christian Nodal acaba de estrenar su más reciente tema ‘Amé’, una romántica canción que podría estar dedicada a su esposa Ángela Aguilar. La canción narra la historia de una pareja desde su juventud hasta la vejez, y finaliza con la pérdida de uno de los personajes.

Antes del estreno, Nodal dijo que el video de esta canción lo conmovió hasta las lágrimas. “Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción en un video musical. Y este 10 voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé’. Que se le los juro el video es una chulada. Ya me ha hecho llorar, fácil cuatro veces, y solamente lo he visto cuatro veces. Entonces, para que estén bien atentos ahí se los encargo”, dijo Nodal en un video publicado en Instagram.

