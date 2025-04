Comisionado residente Pablo José Hernández se atribuye presentación de 8 proyectos de ley en el Congreso en sus primeros 100 días

Nueva York – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, se adjudicó haber presentado ocho proyectos de ley en el Congreso federal en beneficio de la isla al hacer un balance de sus primeros 100 días en la posición.

Según indicó Hernández en un comunicado y en conferencia de prensa, lo anterior lo ubica como el comisionado residente con más medidas radicadas en ese periodo de tiempo.

Hernández Rivera dijo que, en el caso de la actual gobernadora Jenniffer González, mientras era comisionada, supuestamente radicó siete proyectos en ese mismo periodo; Pedro Pierluisi, 6; y Luis Fortuño, 2.

“Soy el comisionado residente que más proyectos de su autoría principal ha radicado en sus primeros cien días,” dijo Hernández Rivera en declaraciones escritas. “Me he enfocado en el desarrollo económico, los fondos federales y la reconstrucción de nuestra red eléctrica”, añadió.

Entre los proyectos a los que hace referencia el comisionado se encuentra el H.R.1328, para crear un nuevo incentivo contributivo que fomente el desarrollo económico. Cabe señalar que la auspiciadora principal de este proyecto y quien introdujo el mismo fue la representante republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, y el comisionado aparece como coauspiciador.

Mediante la pieza legislativa que permanece en la fase de introducción, según Congress.gov, se busca modificar el Código de Rentas Internas para establecer el crédito fiscal para la inversión de empresas en cadenas de suministro críticas.

La medida fue referida al Comité de Medios y Arbitrios.

Otro de los proyectos mencionados en el comunicado de Hernández es el H.R.2714 , cuyo fin es crear un grupo de trabajo intergubernamental para atender la crisis de generación energética. Este proyecto fue introducido por el comisionado.

La legislación fue referida al Comité de Recursos Naturales.

A través del H.R.1697 que también introdujo el representante, se busca extender “Child Tax Credit” (CTC) a las familias puertorriqueñas. En específico, la medida propone enmendar el Código de Rentas Internas para brindar un trato equitativo a los residentes de Puerto Rico con respecto a la porción reembolsable del Crédito por menor dependiente.

El 1697 se encuentra ante la consideración del Comité de Medios y Arbitrios

Otra medida a la que hizo mención el comisionado fue el H.R. 2632 para ampliar la elegibilidad del programa “TRICARE Prime” a veteranos en Puerto Rico.

“TRICARE Equality Act” ordena al Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) a mejorar el acceso al seguro de salud de atención administrada y los beneficios de viaje para los veteranos en la isla. El proyecto de ley también exige la coordinación entre la Oficina Federal de Modernización de Registros Electrónicos de Salud y el Departamento de Salud de Puerto Rico para compartir datos de salud.

La legislación fue referida al Comité de Servicios Armados. Este proyecto tiene tres coauspiciadores.

El H.R.1328, que presentó inicialmente Malliotakis, tiene 10 coauspiciadores.

Los otros dos proyectos de ley mencionadas por Hernández Rivera no tienen coauspicios, arroja la página de monitoreo de medidas.

Por otro lado, el comisionado, único político electo por los puertorriqueños en la isla para que los represente ante el Congreso, dijo que ha sido el más vocal en el hemiciclo federal en la historia reciente de Puerto Rico.

Mientras González, Pierluisi y Fortuño ofrecieron 3, 3 y 5 mensajes, respectivamente, en sus primeros 100 días, Hernández Rivera se adjudicó haber ofrecido una decena de mensajes. El también líder del Partido Popular Democrático (PPD) adelantó que será premiado por el Caucus Demócrata por sus pronunciamientos.

“Pronto recibiré el John Lewis Award del Caucus Demócrata por mis discursos en el pleno. Es un reconocimiento que reciben los congresistas que más mensajes dan en el hemiciclo. Este trimestre, solo 7 de 216 congresistas demócratas lo recibirán, y me honra estar entre ellos”, resaltó el legislador.

Hernández Rivera añadió que trabaja en varios asuntos legislativos pendientes como la propuesta transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Puerto Rico. “Quedan promesas por cumplir, como proyectos para el SNAP, Medicaid y el SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario). Tenemos un plan para atender cada una antes de que culmine el año”, aseguró.

En declaraciones a la prensa en una conferencia, el comisionado residente recalcó su enfoque en impulsar legislación y política pública relacionada con desarrollo económico.

“Lo importante que quiero que la gente sepa es que nosotros estamos cumpliendo con nuestra palabra de darle más importancia al tema del desarrollo económico, al tema de defender los fondos federales, al tema de la reconstrucción de nuestra red eléctrica… que a lo que se hacía antes, que era darle una importancia desproporcionada y estéril al tema del estatus político y los plebiscitos”, manifestó Hernández Rivera desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Hernández Rivera se ha mostrado reacio a profundizar en la discusión del tema del estatus de Puerto Rico y ha indicado directamente que no es prioridad en su agenda, lo que le ha valido el distanciamiento de la gobernadora y de influyentes líderes en el Congreso como, por ejemplo, la representante de Nueva York, Nydia Velázquez.

El PPD que el comisionado representa a nivel local se ha visto inmerso en divisiones sobre el rumbo que debe tomar el Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno que rige el funcionamiento del territorio desde el 1952 y que la colectividad defiende como institución. Sectores opuestos al PPD plantean que el Partido tiene que ponerse de acuerdo sobre su rumbo ideológico y presentar sus opciones para resolver el dilema territorial si quiere fortalecerse.

Cuando se le preguntó sobre la gestión de González en sus primeros 100 días como gobernadora, el comisionado dijo que ha tenido desaciertos de actitud y de credibilidad.

En esa línea mencionó las expresiones de González de que no habrían redadas contra migrantes ni recortes de fondos federales en el territorio como resultado de las políticas del presidente Donald Trump, a quien, como republicana, la gobernadora respalda.

“Creo que han asumido una actitud arrogante hacia cuestionamientos legítimos de decisiones que han tomado. Por ejemplo, nosotros preguntamos y pedimos que se nos incluyera en el ‘task force’ de salud y la respuesta fue que no tenían tiempo para esas estupideces y que no estaban con cartitas. En otras ocasiones, he visto que la prensa hace cuestionamientos sobre los nombramientos y les responde sarcásticamente con, “¿A quién querías que nombrara, a Juan Dalmau?” Y, para mí, esa actitud del nuevo gobierno le ha costado respaldo en la opinión pública y simpatías del pueblo”, argumentó según citado por El Nuevo Día.

Hernández Rivera añadió que tiene la disposición y la voluntad de colaborar con la gobernadora. “En ese sentido, para mí, es muy fácil hacer borrón y cuenta nueva e ignorar las expresiones que ella ha hecho en tiempos recientes y trabajar en equipo, como creo que es lo que el pueblo espera de nosotros”, planteó.

En respuesta, González dijo que no entiende cómo el comisionado, por un lado, quiere colaborar con ella, y, por el otro, se pasa criticándola.

“El tiene una función en Washington. ¿Qué apertura puede haber o disponibilidad si él lo que hace es criticar todo el tiempo?, ¿para qué se quiere reunir conmigo si me critica todo el tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuando atacas a una persona todos los días también te quieres reunir con ella?”, cuestionó la primera ejecutiva a preguntas de la prensa ayer.

“El se tiene que explicar mejor. El me ataca, pero quiere estar conmigo. El ataca mis acciones, pero quiere reunirse conmigo. El no valida mis comités de trabajo, pero quiere estar en ellos. El tiene que decidirse. Uno no puede estar en dos aguas”, añadió.

Para González el comisionado parece estar politiqueando en lugar de trabajando.

“Yo creo que tiene que repensar si su disponibilidad es para trabajar por Puerto Rico o para politiquear por Puerto Rico. A mí me parece que es la última. Yo no tengo tiempo para esas majaderías. Literalmente, aquí se está haciendo; se ha demostrado lo que se está haciendo. Yo tengo componentes de trabajo que están todo el tiempo trayendo alternativas en comités que yo presido”, afirmó.

La gobernadora además mencionó que ha apoyado varias de las iniciativas que ha encaminado Hernández Rivera a nivel federal, cosa que el funcionario no ha hecho a la inversa.

“Cuando fui miembro del Congreso de los Estados Unidos, yo tenía mis propios comités de trabajo, y mi oficina está respaldando legislación que él está radicando. Yo estoy demostrando que respaldo algunas de sus acciones. Yo no he visto lo mismo del lado de allá para acá”, señaló.

La primera mandataria puntualizó con el argumento de que el comisionado tiene que dejar de quejarse y trabajar.

“Puerto Rico está enfocado en atender y tener resultados. Yo no he visto un comisionado que se queje más que este señor. Desde el día uno es una queja todos los días. Se queja de todo. Que se ponga a trabajar”, emplazó la estadista.

Los 100 días de Jenniffer González

González también enumeró esta semana lo que considera logros de su Administración en los primeros 100 días de mandato. En un mensaje el jueves dijo que la prioridad de su gobierno es la crisis energética, y que, en esa dirección nombró a un zar de Energía y un Comité para la Transformación Energética.

En ese sentido, destacó la aprobación de la Ley 1-2025 para una “política pública coherente”, bajo la que se actualizan las metas de energía renovable, eliminando las intermedias, que, según la gobernadora, son difíciles de cumplir.

Añadió que se están tomando medidas para mitigar el déficit de generación de 800 MW, y enfrentar el pico de la demanda en verano como la reparación de plantas generatrices y la conversión a gas natural. Este enfoque ha sido cuestionado por grupos medioambientales.

Por otro lado, la gobernadora mencionó la Orden Ejecutiva 002 bajo la que se creó un Grupo de Trabajo para la Simplificación de Permisos que ya realizó un primer análisis de todo el sistema en Puerto Rico.

Para tratar de agilizar la tramitación y evaluación de permisos para proyectos financiados con fondos federales, la gobernadora firmó la Orden Ejecutiva 003.

Aseguró que trabaja directamente con la Administración Trump para alinear la política pública local con las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca.

En esa dirección expuso: “Me reuní con el secretario de Energía, Chris Wright, y pedí flexibilizar la permisología para la reconstrucción de nuestra red eléctrica y poner a correr los $18,000 millones de dólares que conseguí como comisiona residente”.

Además destacó la visita del personal del Departamento de Energía (DOE) a la isla para evaluar las necesidades del sistema eléctrico. Según la funcionaria, el equipo inspeccionó la subestación de Monacillos, clave para la interconexión de todo el sistema. González también mencionó la reciente reunión con el administrador regional de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Michael “Mike” Martucci, durante su visita al archipiélago.

Por otro lado, la primera ejecutiva resaltó la firma de la Orden Ejecutiva 012 para establecer e implementar la estrategia de “reshoring” o la reubicación de empresas manufactureras y de servicios de otros países en la isla e incentivar la producción a nivel local.

Sobre el tema del estatus, la mandataria resaltó la Cumbre de Igualdad y Estadidad en el Capitolio federal en la que participaron más de 200 personas y se concretaron 60 reuniones en dos días. Los opositores cuestionaron el uso de fondos públicos para el esfuerzo que la gobernadora defiende como uno en respuesta al mandato del pueblo en los pasados plebiscitos.

Hernández Rivera y González son presidentes de partidos de oposición; el primero, del PPD, y, la segunda, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

Justo después de las elecciones, el comisionado residente y la gobernadora se reunieron y grabaron un video juntos en el que aseguraron que estaban en la misma línea de acción.

Sin embargo, poco más de tres meses después de ese encuentro, los líderes aparentan estar más distantes que alineados.

El mes pasado, se enfrentaron públicamente por la discusión del presupuesto federal en el Congreso y el impacto en programas como Medicaid en Puerto Rico.

Mientras la gobernadora sostenía que era especulativo hablar de recortes, el comisionado afirmaba que no era posible conseguir los ahorros que busca la Administración Trump sin reducir partidas como las mencionadas.

Hernández Rivera incluso circuló públicamente una carta que le envió a González en la que la emplazó a trabajar en coordinación con su oficina para adelantar los temas de Puerto Rico.

“Este es un momento crucial para Puerto Rico. La colaboración efectiva entre su administración y mi oficina no solo es posible, sino necesaria para avanzar estas prioridades de forma coordinada y maximizar nuestro impacto en Washington”, dijo Hernández Rivera por medio de la misiva.



Al ser cuestionada sobre el documento, González respondió: “Yo creo que tenemos que ser más maduros en términos de las gestiones de gobierno. Yo no voy a estar con cartita. Cada cual decide su mecanismo. La realidad es que mi oficina está trabajando con su oficina varios proyectos de ley. Si él no quiere la colaboración del Gobierno en esos proyectos, con nosotros no hay problema. Yo busco cualquier otro congresista demócrata. Yo tuve cuatro aquí viéndolos el sábado, el domingo, el viernes. Yo creo que tenemos que tener más madurez en la cosa pública”.

