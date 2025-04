Turista de Missouri acusada de quemar negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, podría enfrentar más cargos

Nueva York – La fiscalía en el caso contra la turista de Missouri, Danielle Bertothy, acusada de incendiar tres negocios y parte de una hospedería en Cabo Rojo, Puerto Rico, en pleno inicio de este año, dijo que podrían presentar cargos adicionales contra la mujer.

El Vocero reportó este jueves que la fiscal federal Corinne Cordero Romo informó que no descartan enmendar la acusación contra Bertothy, pero que lo anterior dependerá del contenido de dos equipos electrónicos propiedad de la acusada.

En una audiencia del caso, la fiscal le notificó a la jueza Gina Méndez Miró que se encuentran evaluando el material de un celular y una tableta iPad que las autoridades le confiscaron a la estadounidense.

Justin Gelfand, uno de los abogados de la mujer, dijo fuera de sala que no hay bases para cambiar el pliego acusatorio.

“Ciertamente, entendemos que no hay bases para enmendar el pliego, pero no controlamos lo que haga la fiscalía. Si ellos deciden tomar ese camino, lo evaluaremos y se responderá oportunamente”, declaró Gelfand citado por el referido medio local.

Durante la comparecencia en el Tribunal Federal Jose V. Toledo del Viejo San Juan para indagar sobre el estatus del caso, el abogado declaró que no podía indicar al momento si su clienta iría a juicio o no. Para no ir a juicio, Bertothy tendría que admitir responsabilidad en los hechos.

En esa dirección, la defensa señaló que antes de cualquier decisión tienen que contar con el material de los dispositivos.

Adicional, los abogados manifestaron que esperan por otra información solicitada a los fiscales como parte del descubrimiento de prueba.

Entre la evidencia por la que esperan los representantes legales de Bertothy, de 36 años, se mencionó la relacionada con los hallazgos de un perro policía que participó en el allanamiento en la vivienda de la mujer.

Alegadamente, el can identificó rastros de acelerantes en varias piezas de ropa. Sin embargo, resultados de unos estudios de laboratorio determinaron que no había evidencia de material inflamable.

Los fiscales informaron haber entregado a la otra parte los resultados de una evaluación forense realizada por personal de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que establece la causa del fuego.

La defensa pidió más tiempo para contratar a un experto que hará su propia evaluación.

Los hechos por los que fue acusada la estadounidense se reportaron la madrugada del 2 de enero pasado en la zona de El Combate por la carretera 3301.

El incendio inició en Bar Marea, y se propagó a Marinera Restaurant, Artesanías Juavia, y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel. El propietario de este último también es el dueño de los otros tres establecimientos.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron a una fémina que sería Berthoty cargando un contenedor rojo de gasolina cerca del negocio para el mismo periodo en que se reportó el fuego, a eso de las 12:25 a.m.

Horas antes, la mujer había tenido un altercado con personal y clientes de Bar Marea.

Presuntamente, la visitante, bajo los efectos del alcohol, atacó verbal y físicamente a los presentes, por lo que fue removida del negocio en dos ocasiones por policías municipales.

La turista, que se hospedaba en un AirBnb cercano al negocio, supuestamente gritó y empujó a algunas personas, incluyendo empleados. En imágenes grabadas por testigos en el local esa noche, se ve a la mujer argumentando con policías y con trabajadores del lugar, quienes se negaron a servirle más bebidas.

Al día siguiente, la sospechosa le pidió a una amiga que le adelantara su boleto de vuelta para esa misma fecha. Bertothy tenía planeado permanecer en la isla hasta el 11 de enero.

El 16 de enero, las autoridades federales en Puerto Rico anunciaron la acusación contra Bertothy por causar un incendio intencional.

Según la fiscalía federal, en o alrededor del 2 de enero pasado, Bertothy maliciosamente dañó y destruyó, por medio de fuego, un edificio y otros bienes muebles e inmuebles utilizados en el comercio interestatal y extranjero y en activades que afectan el comercio interestatal y extranjero.

El caso trascendió los límites de Puerto Rico y provocó la indignación de la diáspora como resultado de los videos que se popularizaron en redes sociales.

Esto llevó a que activistas y políticos como la concejal de origen boricua de St. Louis, Missouri, Daniela Velázquez, tomaran acción para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Una carta que envió la legisladora a la alta gerencia de la agencia HLK donde laboraba Bertothy llevó inicialmente a su suspensión y luego se tradujo en su despido de la compañía.

El 23 de mayo se realizará una tercera audiencia de estatus del caso. La jueza pautó, preliminarmente, la fecha del juicio para el 23 de junio.

Sigue leyendo:

Concejal boricua de St.Louis comprometida en incentivar debate sobre impacto de Ley 22 en Puerto Rico

Alcalde de Cabo Rojo, Puerto Rico, tras arresto de mujer de Missouri por quemar negocios: “Los turistas siempre van a seguir llegando a nuestras costas”

Turista de Missouri acusada de quemar negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, comparece a primera audiencia en la isla