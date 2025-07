Caramelo participa en el programa En Casa con Telemundo y habla de Manelyk

Caramelo, ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, sigue acumulando experiencia en la pantalla chica luego de haber triunfado en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En esta oportunidad, el expelotero dominicano participó en el programa En Casa con Telemundo, desde la ciudad de Nueva York, para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos.

El creador de contenido estuvo acompañado por Génesis Suero y Carlos Adyan para presentar algunas noticias de entretenimiento y material especial por esta fecha.

“Ayer me fui con mi gente a ver qué decían los niuyorquinos sobre el 4 de julio y fue todo interrumpido por una gran sorpresa llamado Caramelo”, dijo la reportera del show, quien entrevistó a varios habitantes de la ciudad para conocer el plan perfecto para disfrutar ese día. En medio de estas encuestas, llegaba Caramelo con su particular humor, lo que hizo que muchas personas se mostraran emocionadas de verlo. “Nos vamos para la playa”, le decía una entrevistada al dominicano.

En el programa, habló de sus próximos proyectos, uno de ellos estará enfocado en la creación de una marca de ropa.

Carlos Adyan le preguntó también acerca de Manelyk González, por los rumores que hay sobre el fin de su relación, que aún no ha sido definida. Ante esto, Caramelo le dijo: “La fiera es la fiera, tú sabes que hay muchas cosas que se quedan fuera de cámara, pero todo está bien, está tranquilo”.

Confirmó también que viajará a Colombia por varios compromisos que tienen juntos en el país cafetero.

“Me siento súper bien de haber llegado a la ciudad, muchos lugares no los he podido visitar porque he estado con mis proyectos y el único tiempo que tengo lo estoy disfrutando con mis hijos”, reveló.

Una de las próximas apariciones que tendrá el influencer será en la obra de Maripily Rivera, en la que espera contagiar al público de su característica energía.

