Bad Bunny inicia su histórica residencia en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Bad Bunny inició este 11 de julio su histórica residencia “No Me Quiero Ir De Aquí” en el legendario Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (alias El Choli) en San Juan, Puerto Rico.

Bad Bunny ofrecerá una serie de 30 conciertos en su país natal siendo este el inicio de los shows del artista boricua tras el estreno de su exitoso álbum ‘Debí tirar más fotos’.

Se trata de un evento sin precedentes ya que es la primera vez que un artista ofrece una residencia de esta magnitud en El Choli de Puerto Rico con capacidad para 18,000 personas.

Este 11 de julio comenzó la residencia con el primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Esto marca el inicio de un importante hito, no solo para la música de Puerto Rico sino también implica un enorme beneficio para la economía local.

La residencia tiene el objetivo de promover el orgullo y sentido de resiliencia de Puerto Rico. Esto ocurre en el contexto de la incertidumbre económica, la gentrificación y la dependencia del territorio.

En este sentido los primeros nueve conciertos están reservados únicamente para residentes puertorriqueños antes de abrir el resto de las fechas para los turistas internacionales. Esto tiene como objetivo priorizar que los locales tengan la posibilidad de asistir a los shows antes que los turistas.

El ambiente previo al inicio de la residencia ha sido de verdadera fiesta en la isla. Los puertorriqueños han celebrado que uno de los artistas boricuas más importantes del mundo priorice a Puerto Rico, impulse sus valores y refuerce el orgullo por ser boricuas.

En su setlist, Bad Bunny incluyó canciones de su más reciente álbum como ‘KLOuFRENS’, ‘“VOY A LLeVARTE PA PR”, “PIToRRO DE COCO”, entre otros. También incluye grandes éxitos de sus álbumes anteriores como ‘Un Verano Sin Ti’, ‘YHLQMDLG’, ‘X100PRE’, ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

‘Lo que le pasó a Hawaii’ es una de las canciones de su último álbum y expresa la preocupación por el desplazamiento que sufren los boricuas y el riesgo de perder la identidad.

“Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawai”, dice parte de la letra de la canción.

