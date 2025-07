Autoridades federales en Puerto Rico recomiendan 5 años de cárcel para turista de Missouri que quemó negocios en Cabo Rojo

NUEVA YORK – Las partes en el caso contra la estadounidense Danielle Bertothy recomendaron una sentencia de cinco años de cárcel, luego de que la mujer se declarara este martes culpable de quemar cuatro negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, a principios de este año.

Bertothy, de 37 años y originaria de Missouri, admitió culpabilidad en un cargo de delito grave de incendio provocado como parte de un acuerdo ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

En la audiencia realizada en la sala 5 de la corte en El Viejo San Juan, se informó que las partes recomendaron que cumpla la sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión que implica el cargo por el que se declaró culpable.

Sin embargo, será la Oficina de Probatoria, encargada de preparar el informe presentencia, la que determinará finalmente el tiempo que Bertothy pasará en cárcel con base en las guías estipuladas.

Por medio de una moción radicada el 16 de julio, los fiscales confirmaron que habían llegado a un acuerdo con los abogados de Bertothy para la declaración de culpabilidad.

El informe de El Nuevo Día resaltó que la jueza federal Gina Méndez Miró le preguntó directamente a la acusada si entendía que la sentencia que se le impondrá puede ser diferente a la recomendada en el acuerdo.

“Esa sentencia aún no es definitiva, pues la Oficina de Probatoria examinará el caso y evaluará las guías de sentencia que considere apropiadas. ¿Entiende eso?“, indagó Méndez Miró a Bertothy; a lo que la mujer respondió: “Sí, su señoría”.

Méndez Miró le hizo otras preguntas a Bertothy como si había discutido la decisión con su abogado y si entendía las consecuencias de una admisión de culpabilidad.

“¿Entiende que no habrá juicio? Estaría renunciando a su derecho a un juicio, renuncia a su derecho a contrainterrogar y renuncia a su derecho a no incriminarse”, recalcó Méndez Miró según el informe del periódico local.

“No podrá ocupar cargos públicos ni poseer armas de fuego, y podría perder su derecho al voto en su estado de residencia”, añadió la jueza.

“Sí, lo entiendo”, respondió Bertothy con voz en momentos temblorosa.

Al momento de ser acusada, las autoridades federales informaron que la extranjera se exponía hasta a 20 años de prisión.

Además de la pena de cárcel, la mujer podría tener que pagar una multa que no puede exceder de $250,000 dólares y cumplir periodo probatorio por hasta tres años.

La vista de sentencia fue pautada para el 20 de octubre.

Gran jurado federal en Puerto Rico acusó a Bertothy

Un gran jurado en Puerto Rico acusó a Bertothy el pasado 16 de enero. La mujer fue arrestada ese mismo día en su vivienda en St. Louis, Missouri.

Según documentos de la Fiscalía federal en la isla, el 2 de enero de 2025 o alrededor de esa fecha, Bertothy “maliciosamente dañó y destruyó, mediante incendio, un edificio y otros bienes muebles e inmuebles utilizados en el comercio interestatal y exterior y en actividades que afectan el comercio interestatal y exterior, a saber: un edificio comercial que consiste de una tienda minorista, un restaurante, un bar y un hotel ubicado en la Carretera 3301 KM 2.9 Playa Combate, Cabo Rojo, Puerto Rico”.

Varias agencias federales se sumaron a la investigación, incluyendo la de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La denuncia se refiere a los negocios Bar Marea, Marinera Restaurant, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel. Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de los cuatro establecimientos, estimó los daños en medio millón de dólares.

En declaraciones a la prensa tras presenciar la audiencia, el comerciante resaltó la insistencia de la jueza al preguntarle a Bertothy sobre el alcance del convenio.

“La jueza preguntó lo mismo en diferentes ángulos solo para confirmar que ella está en sus cabales”, dijo Marrero Negrón.

El negociante adelantó que, durante la vista de sentencia, leerá un escrito sobre su sentir y el desenlace del caso.

“Yo voy a escribir lo que siento y he pasado en ese particular. Yo voy a ser bien detallista porque entiendo que voy a cerrar un capítulo y entiendo que tengo que sacarme todo lo que tengo por dentro…tengo 90 días para sacarme todo lo que tengo en mi corazón y en mi mente”, agregó el boricua quien radicó una demanda civil contra la mujer.

“Siento una tranquilidad y un bálsamo de que por fin estamos llegando a que se haga justicia. Estamos enviando un mensaje claro de que cuando vienen los turistas a Puerto Rico, o cualquier otro destino, se deben respetar las personas y el comercio”, argumentó el propietario.

Marrero Negrón le restó peso al llanto de Bertothy en sala.

“Al final, ella empezó a llorar, pero esas lágrimas no son nada en comparación con las que nosotros derramamos como familia, como clientes y como amigo. Fueron tantas lágrimas que todavía me acuerdo y me emociono, pero dentro de todos estos sentimientos encontrados que tengo, me siento feliz y tranquilo de que ya está llegando a su fin este proceso”, contrastó.

Imágenes de cámaras de seguridad y videos grabados con celulares captaron a Berthothy antes y durante los hechos.

Los hechos por los que Berthothy se declaró culpable

La turista se había ido molesta del Bar Marea luego de que el personal se negara a servirle más bebidas alcohólicas, ya que lucía intoxicada. La mujer, presuntamente, agredió verbalmente y empujó a trabajadores y clientes del local.

En dos ocasiones antes de que abandonara finalmente el espacio, policías municipales sacaron a Bertothy del lugar. La mujer se estaba hospedando en un Airbnb aledaño al Bar Marea.

En uno de los videos sacados de cámaras de seguridad se ve a una fémina vestida de negro que sería Bertothy cargando un contenedor rojo de gasolina cerca del negocio.

Las imágenes coinciden con la hora en la que se reportó el fuego, a eso de las 12:25 a.m.

Al día siguiente, Bertothy tomó un vuelo de vuelta a Missouri tras pedirle a una amiga que le adelantara su trámite de salida de Puerto Rico donde pensaba quedarse hasta el 11 de enero.

La divulgación de los visuales en redes sociales llevó a que boricuas en la diáspora se indignaran y reclamaran justicia a las autoridades y acciones disciplinarias contra Berthothy.

Reacciona concejal de St. Louis Daniela Velázquez

La concejal de St. Louis, Missouri, Daniela Velázquez, fue una de las que se movilizó inmediatamente luego de reportado el caso. La demócrata envió una carta al entonces empleador de la turista, HLK Agency, para pedir que sus supervisores la penalizaran.

La misiva se tradujo en la suspensión de la mujer, y, posteriormente, en su despido de la empresa.

En declaraciones a El Diario este miércoles, Velázquez manifestó estar satisfecha de que Berthothy finalmente asuma responsabilidad por los hechos.

“Me alegra ver que la Sra. Bertothy asume la responsabilidad de sus acciones para que la gente de Cabo Rojo, y la diáspora puertorriqueña, cierren este doloroso capítulo. También debemos asegurarnos de evitar que incidentes como este se repitan en el futuro, creando una cultura que responsabilice a las personas por su comportamiento, incluyendo a los turistas que visitan la isla”, emplazó.

A preguntas de este periódico, la concejala dijo que no tenía comentarios sobre la recomendación de cinco años de prisión.

